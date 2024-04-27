Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. Состязания IKI по ходьбе
Где? Пучкоряйское городище
Когда? весь день
27 апреля около Пучкоряйского городища состоятся традиционные Состязания IKI по ходьбе (их проводят в 9-й раз). В этом состязании участвуют целые семьи, люди приводят с собой собак. В этом году для собак приготовят стоянки с водой.
2. Женское ралли
Где? разные места
Когда? с 09:00 ч.
В субботу стартует "Женское ралли". Старт будет дан в начале проспекта Гедиминаса. В этом году в нем участвует почти 200 экипажей – около 800 женщин.
3. Resta
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 16:00 ч.
25–27 апреля в выставочном центре LITEXPO пройдет выставка, посвященная теме строительства Resta 2024. Первая выставка состоялась в 1994 году, за 30 лет Resta значительно увеличилась, окрепла и стала известной в странах Балтии выставкой.
4. 2024 IIHF Чемпионат мира по хоккею
Где? арена Twinsbet
Когда? с 12:30 ч.
I дивизион, группа B Чемпионата мира по хоккею возвращается в Вильнюс!
27 апреля – 3 мая на арене Twinsbet состоятся состязания 2024 IIHF ЧМ по хоккею, в этой группе выступит и литовская сборная.
5. День рождения Барби
Где? ТЦ Panorama
Когда? с 13:00 ч.
Кукла Барби празднует свой 65-й юбилей и приглашает поклонников встретиться в торговом центре Panoramа! Праздник понравится всей семье!
6. Открытие бара Piana Vyshnia
Где? ул. Диджёи, 30
Когда? с 12:00 ч.
В Вильнюсе, рядом с Ратушной площадью, открывается второй в городе украинский бар Piana Vyshnia.
26-27 апреля вечером в баре выступит джаз-банда!
7. Капкан с центральным отоплением
Где? Бывший изолятор временного содержания
Когда? с 10:00 ч.
На этой неделе начинается второй сезон выставки Литовского национального музея "Капкан с центральным отоплением". На выставке рассказывается о жизни в советской Литве в 1965–1993 г.
8. Открытый столичный детский чемпионат по плаванию
Где? Лаздинайский бассейн
Когда? с 09:00 ч.
27-28 апреля в Вильнюсе состоится Открытый столичный детский чемпионат по плаванию.