Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

Мероприятия по случаю коронации Миндаугаса

Где? Разные места Когда? Весь день

25 октября 1990 г. Верховный совет/Восстановительный сейм Литвы принял закон и объявил 6 июля государственным праздником днем коронации Миндаугаса.

6 июля 1253 г. был коронован первый и единственный король Литвы Миндаугас.

Список мероприятий по случаю этого дня можно найти здесь.

Шествие участников Праздника песни

Где? от Кафедральной площади до парка Вингис Когда? с 16:00 ч.

Шествие участников Праздника песни от Кафедральной площади к месту финальных мероприятий.

Праздник песни „Чтобы пуща зеленела“

Где? парк Вингис Когда? с 20:30 ч.

Финальный концерт Праздника песни – День песни. На эстраде будут петь 12 000 исполнителей.