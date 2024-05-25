Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Вильнюсский полумарафон If
Где? Кафедральная площадь
Когда? с 15:30 ч.
В столице состоится полумарафон If, во время которого состоятся забеги на дистанции 5, 10 и 21 км по разным, но красочным местам Старого города, Жверинаса, Пауписа. Все желающие принять участие в забеге могут регистрироваться на сайте www.manobegimas.lt.
Звучат-звучат канклес
Где? Бернардинский сад
Когда? весь день
Международный фольклорный фестиваль "Звучат-звучат канклес" проходит в столице 23–26 мая. В этом году он проходит в 51-й раз.
Фестиваль также будет проходит на разных улицах Старого города.
Comic Con Baltics 2024
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
Партнер 6-го фестиваля Comic Con Baltics компания Samsung.
Посетителей Comic Con Baltics 2024 powered by Samsung Galaxy S24 ждет презентация новых компьютерных игр и технологий в пространстве Baltics Gaming Expo, конкурс Cosplay, презентация новых фильмов, сообщения и дискуссии, платформа Meet Lithuanian Film Industry, интерактивное пространство для всей семьи, аллея деятелей искусства, пространство торговцев и много другого.
Международный чемпионат сборщиков строительных лесов
Где? ул. Салининку, 82
Когда? весь день
На территории Балтийской ассоциации монтажников строительных лесов (BSA) пройдет 4-й Международный чемпионат сборщиков строительных лесов. В чемпионате участвует 21 команда из Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, Великобритании, Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии, Сербии, Монголии, Ирландии и Румынии. Приедут гости со всего мира, включая США и Австралию.
Ярмарка искусств Art Compensa
Где? концертный зал Compensa
Когда? с 11:00 до 21:00 ч.
24–26 мая в Литве проходит III–ья международная Ярмарка искусств ART COMPENSA.
Вас ждет графика, живопись, скульптура, керамика, фотография. Свое творчество представят больше 50 деятелей искусства.
Международный фестиваль VILNIUS MAMA JAZZ 2024
Где? Литовский национальный драматический театр
Когда? с 11:00 до 21:00 ч.
Vilnius Mama Jazz – фестиваль джаза, на котором выступят известные музыканты из Литвы и других стран.
На главной сцене 23-его фестиваля за 4 дня состоится 6 концертов: выступят Jones Jones с Владимиром Тарасовым, Rabih Abou-Khalil с группой, Jharis Yokley feat. BIGYUKI, Petter Eldh Post Koma, квартет Immanel Wilkins и многие другие.
Vilnius Art Walk экскурсия по галереям искусств
Где? галерея Drifts
Когда? с 12:00 до 16:00 ч.
Начало экскурсий: в 12 и 14 ч. в галерее Drifts, ул. Т.Врублевскё, 3-2. Продолжительность 1,5 ч. Бесплатно.
День рождения Ogmios miestas
Где? Ogmios miestas
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
На дне рождения торгового центра Ogmios miestas ждет много развлечений и концерт Видаса Барейкиса.
Музыка в старом монастыре
Где? костел Успения Св. Богородицы
Когда? с 20:00 ч.
Костел Успения Св. Богородицы (францисканцев) представляет фестиваль органной музыки "Музыка в старом монастыре".
Майскими и июньскими вечерами можно будет послушать органную музыку в исполнении музыкантов из Италии, Польши, Латвии и Литвы.