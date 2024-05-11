Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Открытие сезона в клубе Porsche Lietuva Где? проспект Гедиминаса Когда? с 08:00 до 12:00 ч.

VikoFlora приглашает на первую в этом году ярмарку растений. Она проходит три дня - с 10 по 12 мая в Буйвидишкес, Вильнюсский район.

Ярмарка VikoFlora Где? Буйвидишкес Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

11 мая с 11 ч. в столичном микрорайоне Жирмунай состоится субботник, во время которого будут сажать кусты на части ул. Жирмуну, около магазина Rimi . Место сбора - стоянка около Rimi со стороны ул. Жирмуну. Всего посадят больше 2100 кустов.

Субботник в Жирмунай Где? ул. Жирмуну, 64 Когда? с 11:00 ч.

Финал можно смотреть во многих барах, кафе и клубах столицы.

"Евровидение" 2024 Где? Разные места Когда? с 22:00 ч.

11 мая с 8 до 12.30 ч. будет проходить открытие сезона клуба Porsche klubas Lietuva, поэтому будет закрыто движение на части проспекта Гедиминаса от ул. Гинею до ул. Гоштауто.

Винные дни

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 20:00 ч.

Первая и самая большая в странах Балтии выставка вина "Винные дни" прошла весной 2005 г. по инициативе основателей "Винного клуба" Арунаса и Расы Старкусов. В этом году мероприятие состоится в 18-ый раз.

Миссия выставки – объединить любителей вин, профессионалов и производителей, воспитывать культуру потребления вина в Литве.

Дни Африки

Где? Loftas

Когда? с 11:00 ч.