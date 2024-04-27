Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. Состязания IKI по ходьбе

Где? Пучкоряйское городище

Когда? весь день

27 апреля около Пучкоряйского городища состоятся традиционные Состязания IKI по ходьбе (их проводят в 9-й раз). В этом состязании участвуют целые семьи, люди приводят с собой собак. В этом году для собак приготовят стоянки с водой.

2. Женское ралли

Где? разные места

Когда? с 09:00 ч.

В субботу стартует "Женское ралли". Старт будет дан в начале проспекта Гедиминаса. В этом году в нем участвует почти 200 экипажей – около 800 женщин.

3. Resta

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 16:00 ч.

25–27 апреля в выставочном центре LITEXPO пройдет выставка, посвященная теме строительства Resta 2024. Первая выставка состоялась в 1994 году, за 30 лет Resta значительно увеличилась, окрепла и стала известной в странах Балтии выставкой.