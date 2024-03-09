Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. Ярмарка Казюкаса

Где? разные места

Когда? Весь день

В Вильнюсе проходит традиционная ярмарка Казюкаса – это крупнейшая ярмарка с участием ремесленников и торговцев. Она длится с 8 по 10 марта.

2. Аукцион ярмарки Казюкаса

Где? Кафедральная площадь

Когда? в 12:00 к.

Аукцион "Птицы свободы" в помощь Украине, организуемый Пакруойским поместьем и организацией "Сильны вместе". Первый аукцион пройдет в субботу, а его финал аукциона - в воскресенье в 12.30 ч. на Кафедральной площади.

Аукционы на выходных проводятся и на сайте laisvėspaukščiai.lt. На аукционе можно купить скворечник Ауримаса Валуявичюса.

3. Международные выставки собак

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.