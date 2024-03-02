Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. Акция "Пожалуйста, побеспокойте нас"
Где? разные места
Когда? весь день
В Вильнюсе 1 марта началась акция "Пожалуйста, побеспокойте нас", во время которой можно посетить больше 24 столичных гостиниц.
Роскошная гостиница Pacai, гостиница со множеством произведений искусства Artagonist Art Hotel или самая старая гостиница столицы Narutis – это лишь несколько мест, которые можно будет посетить в эти дни.
Подробности здесь.
2. Заплыв на 25 м в проруби
Где? озеро Гальвес
Когда? с 12:00 ч.
В 12 ч. на озере Гальвес около Тракайского замка 250 моржей намерены проплыть 25 м в проруби. Мероприятие состоится в 7-й раз.
3. Блошиный рынок и ярмарка антиквариата
Где? Гарюнай
Когда? с 08:00 до 15:00 ч.
Ярмарка будет проходить не только 2, но и 3 марта, в воскресенье.
4. RayDay: Возрождение
Где? ул. Гележинкелё, 6
Когда? с 14:00 ч.
Когда ты танцевал в последний раз днем и в трезвом состоянии, но при этом чувствовал себя как в самом лучшем ночном клубе? Если такого в твоей жизни не было – это для тебя!
Светоинсталляции, качественная музыка, выставки, дискуссии, никакого алкоголя, отличные эмоции, смех, звучит заманчиво, не правда ли? Заходи и танцуй вместе с Kym Wild, Aurum Miles, Spitzin и Trip Advisor!
5. Колажная опера Мажвидас
Где? концертный зал Compensa
Когда? с 18:00 ч.
В Вильнюс возвращается драма по произведению Юстинаса Марцинкявичюса "Мажвидас". Выступят актеры Владас Багдонас, Моника-Мария, Мантас Янкавичюс, Йовита Вашкявичюте, Рокас Лауряцкис и др.
6. Спектакль танцевального театра | Indigo Das Schliemann Projekt
Где? Dūmų fabrikas
Когда? с 18:00 ч.
В 2022 г. создатели спектакля получили три Золотых сценических креста: Агния Шейко за хореографию, Сандра Страускайте и Сигита Шимкунайте за костюмы и сценографию, Андрюс Стасюлис за световой дизайн к спектаклю Indigo Das Schliemann Projekt.
7. Концерт фестиваля Vilniaus Tribal "Путешествие во времени"
Где? клуб Легенды
Когда? с 19:00 ч.
Танцовщицы трайбл-фьюжн и коллективы из Литвы и других стран предлагают путешествие во времени, в разных эпохах, знакомство с разными историческими личностями.
Машина времени будет включена в 19 ч. 2 марта.
8. Весенний рынок
Где? ул. Кармелиту, 5
Когда? с 12:00 до 18:00 ч.
В пространстве CreateCulture состоится весенний рынок, на котором можно купить изделия ручной работы - от натуральной косметики до декораций и кукол.
9. Выставка заграничных вузов Образование и карьера 2024
Где? Radisson Blu Hotel Lietuva
Когда? с 11:00 до 17:00 ч.
Знаешь ли ты, что учеба за границей доступна всем? 2 марта в Вильнюсе состоятся живые встречи с представителями университетов из Германии, Голландии, Великобритании, США и др.