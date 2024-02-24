Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Концерт начнется с выступления группы G&G Sindikatas, на сцену также выйдут FC Baseball , Baltos varnos , Раминта Науяните-Bjelle, Саулюс Петрейкис, Йонас Сакалаускас , Ева-Барбора Юозапайтите, хор мальчиков и юношей "Ажуолюкас", Дайнотас Варнас, Ева Наркуте, Кристина Жалдокайте, хор Vilnius Voices и др.

24 февраля 2024 г. - двухлетие войны в Украине . В этот день в Вильнюсе состоится акция солидарности с Украиной и концерт.

2. Концерт "Свобода сияет 2024. RADAROM!" Где? Лукишкская площадь Когда? с 18:30 ч.

В Вильнюсе проходит книжная ярмарка – самая большая книжная ярмарка в странах Балтии . На ней свои книги представляют около 300 издательств из Литвы и зарубежных стран, проходит около 500 различных мероприятий и концертов, ежедневно ярмарку посещает больше 50 000 посетителей.

1. Вильнюсская книжная ярмарка 2024 Где? Litexpo Когда? весь день

3. Шествие "За победу Украины! Хода за перемогу України!"

Где? памятник Тарасу Шевченко

Когда? с 16:00 ч.

24 февраля, в 16 ч. начнется шествие "За победу Украины! Хода за перемогу України!". Оно пройдет в столице Литвы в третий раз. Начало шествия - у памятника Тарасу Шевченко, ул. Арклю, 26.

4. Следующая остановка – СВОБОДА!

Где? в Пашилайчай, на кольце Саклвю

Когда? с 15:00 ч.

Творческая организация Art Cue объединила свои силы с "Вильнюсским общественным транспортом" и проведет третье мероприятие социальной поддержки "Следующая остановка – СВОБОДА!". Во время выступления исполнителей в троллейбусах будет проводиться сбор средств для Украины.

Исполнители будут ездить в троллейбусах 7 маршрута.