Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Шествие Трех королей

Где? Старый город

Когда? с 16:00 ч.

В субботу по традиции завершается рождественский период. Его увенчает праздник Трех королей. Состоится праздничное шествие, концерт и веселье во дворе Дома учителей. Короли понесут дары младенцу Иисусу к рождественскому вертепу на Кафедральной площади.

"До свидания, рождественская елка" – праздник для всей семьи!

Где? двор Вильнюсского дома учителей

Когда? с 16:30 ч.

6 января, в 16:30 ч. во дворе Вильнюсского дома учителей состоится праздник "До свидания, рождественская елка". Самый красивый акцент праздника – символическое прощание с елками. Приносите их во двор учителей, здесь их с 16.30 ч. будет ждать специальный автомобиль.

PIAF! The SHOW. История жизни и музыки Эдит Пиаф

Где? арена Avia Solutions Group

Когда? с 19:00 ч.

Исполнительница Натали Лермитт представит историю жизни и музыки французской певицы Эдиты Пиаф.

Ева Дудайте: Свидание в La La Land

Где? костел Св. Екатерины

Когда? с 17:00 ч.