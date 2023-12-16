Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
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LTG nuotr.
LTG nuotr.

В субботу, 16 декабря, в Вильнюсе состоится немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Рождество в "Парке на рельсах"

Где? Парк на рельсах
Когда? с 12:00 до 20:00 ч.

Парк на рельсах находится на Вильнюсском железнодорожном вокзале. В нем собраны исторические поезда и паровозы, сейчас они украшены й Рождеству. 14-16 декабря Железнодорожный музей и группа LTG приглашает в этот парк на Рождество.

Международная выставка собак

Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

15–17 декабря в выставочном центре Litexpo пройдет международная выставка собак, организованная Литовским обществом кинологов.

Сквер рождественского дизайна

Где? площадь им. В.Кудирки
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

13–17 декабря на площади им. В.Кудирки 50 дизайнеров со всей Литвы представят свои работы.

Установка и украшение елки в Ужуписе

Где? Ужупис
Когда? с 11:00 до 15:00 ч.

16 декабря около ужупского Ангела жители района украсят рождественскую елку.

Лепкальнисский рождественский городок

Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

8–22 декабря в Лепкальнисском водохранилище действует рождественский городок, где можно встретиться с Дедом Морозом и сделать подарок на Рождество (проходят мастер-классы).

Concept2 challenge

Где? арена NBA Basketball school
Когда? с 10:30 ч.

16 декабря встречаемся на CONCEPT2 CHALLENGE | Литовском чемпионате по гребле в закрытом помещении!

Впервые чемпионат перенесли из Тракай на арену NBA Basketball school.

Венский Симфонический Фестивальный Оркестр Штрауса

Где? Compensa
Когда? с 19:00 ч.

Венский Симфонический Фестивальный Оркестр Штрауса празднует свой 45-й юбилей. Это официальный венский оркестр. Руководитель оркестра Питер Гут.

Keep Singing – фестиваль, вдохновленный Йонасом Мекасом

Где? в разных местах
Когда? с 17:30 до 24:00 ч.

Йонас Мекас родился на Рождество в 1922 г. и оставил печать своего творчества в искусстве западного мира, особенно в США и Литве. Фестиваль Keep Singing, вдохновленный его творчеством, состоится в третий раз.

Он начнется с открытия выставки Йонаса Мекаса Зверь / The Beast в Центре визуальных искусств им. Й.Мекаса и продлится три дня. На фестивале можно будет послушать музыкальные импровизации и посмотреть экспериментальное кино.

Рождество в тюрьме 2023: гастроярмарка

Где? Лукишкская тюрьма
Когда? с 12:00 до 22:00 ч.

В Лукишкской тюрьме 14-17 декабря состоится гастроярмарка. Это не только дегустации, но и музыка, танцы, живые выступления и подарки.

Рождественская дегустация

Где? Vilnius Outlet
Когда? с 11:00 до 17:00 ч.

Если вы ищите новые блюда, чтобы разнообразить стол на Рождество или в Сочельник, загляните сюда. Дегустации пройдут в Vilnius Outlet.

Изумрудная рождественская ярмарка

Где? ул. Антакальнё, 66
Когда? с 11:00 до 22:00 ч.

Здесь можно купить подарки ручной работы, чтобы порадовать своих близких, провести время в уютной атмосфере.

Музей плюшевых медведей

Где? театр Raganiukės teatras
Когда? Весь день

В Вильнюсе открыт первый в Литве Музей плюшевых медведей Plushy B 55. Игрушечному мишке недавно исполнилось 100 лет. Несмотря на почтенный возраст он по-прежнему пользуется популярностью и является желанным рождественским подарком.

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