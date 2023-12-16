Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Рождество в "Парке на рельсах"
Где? Парк на рельсах
Когда? с 12:00 до 20:00 ч.
Парк на рельсах находится на Вильнюсском железнодорожном вокзале. В нем собраны исторические поезда и паровозы, сейчас они украшены й Рождеству. 14-16 декабря Железнодорожный музей и группа LTG приглашает в этот парк на Рождество.
Международная выставка собак
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
15–17 декабря в выставочном центре Litexpo пройдет международная выставка собак, организованная Литовским обществом кинологов.
Сквер рождественского дизайна
Где? площадь им. В.Кудирки
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.
13–17 декабря на площади им. В.Кудирки 50 дизайнеров со всей Литвы представят свои работы.
Установка и украшение елки в Ужуписе
Где? Ужупис
Когда? с 11:00 до 15:00 ч.
16 декабря около ужупского Ангела жители района украсят рождественскую елку.
Лепкальнисский рождественский городок
Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
8–22 декабря в Лепкальнисском водохранилище действует рождественский городок, где можно встретиться с Дедом Морозом и сделать подарок на Рождество (проходят мастер-классы).
Concept2 challenge
Где? арена NBA Basketball school
Когда? с 10:30 ч.
16 декабря встречаемся на CONCEPT2 CHALLENGE | Литовском чемпионате по гребле в закрытом помещении!
Впервые чемпионат перенесли из Тракай на арену NBA Basketball school.
Венский Симфонический Фестивальный Оркестр Штрауса
Где? Compensa
Когда? с 19:00 ч.
Венский Симфонический Фестивальный Оркестр Штрауса празднует свой 45-й юбилей. Это официальный венский оркестр. Руководитель оркестра Питер Гут.
Keep Singing – фестиваль, вдохновленный Йонасом Мекасом
Где? в разных местах
Когда? с 17:30 до 24:00 ч.
Йонас Мекас родился на Рождество в 1922 г. и оставил печать своего творчества в искусстве западного мира, особенно в США и Литве. Фестиваль Keep Singing, вдохновленный его творчеством, состоится в третий раз.
Он начнется с открытия выставки Йонаса Мекаса Зверь / The Beast в Центре визуальных искусств им. Й.Мекаса и продлится три дня. На фестивале можно будет послушать музыкальные импровизации и посмотреть экспериментальное кино.
Рождество в тюрьме 2023: гастроярмарка
Где? Лукишкская тюрьма
Когда? с 12:00 до 22:00 ч.
В Лукишкской тюрьме 14-17 декабря состоится гастроярмарка. Это не только дегустации, но и музыка, танцы, живые выступления и подарки.
Рождественская дегустация
Где? Vilnius Outlet
Когда? с 11:00 до 17:00 ч.
Если вы ищите новые блюда, чтобы разнообразить стол на Рождество или в Сочельник, загляните сюда. Дегустации пройдут в Vilnius Outlet.
Изумрудная рождественская ярмарка
Где? ул. Антакальнё, 66
Когда? с 11:00 до 22:00 ч.
Здесь можно купить подарки ручной работы, чтобы порадовать своих близких, провести время в уютной атмосфере.
Музей плюшевых медведей
Где? театр Raganiukės teatras
Когда? Весь день
В Вильнюсе открыт первый в Литве Музей плюшевых медведей Plushy B 55. Игрушечному мишке недавно исполнилось 100 лет. Несмотря на почтенный возраст он по-прежнему пользуется популярностью и является желанным рождественским подарком.