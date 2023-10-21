Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Парк Хэллоуина
Где? парк Вингис
Когда? с 15:00 до 22:00 ч.
Такого Хэллоуина в Вильнюсе еще не было: с 20 октября до 5 ноября парк превратиться в зону неземных развлечений, где обитают зомби, а вместо цветов растут тыквы. Посетителей парка ждут различные развлечения.
Большой парк Lumina
Где? ул. Кайрену, 43
Когда? с 18:30 до 22:00 ч.
20 октября, в 18.30 ч. в Ботаническом саду ВУ состоится праздник открытия парка световых инсталляций Lumina. В этом году тема - магический и завораживающий мир Льюиса Кэрролла по мотивам "Алисы в стране чудес". Будут представлены работы литовских и польских художников. Lumina парк будет работать второй сезон подряд.
Цена: 12-16 евро
Время работы
10.20 до 10.28 – с 18.30
10.29 до 11.19 – с 17.00
11.20 до 01.07 – с 16.30
01.08 до 01.31 – с 17.00
02.01 до 02.11 – с 17.30
02.12 до 02.25 – с 18.00
Comic Con Baltics 2023
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
Comic Con Baltics – культовое мероприятие поп-культуры, которое 5-й год подряд проходит в Вильнюсе, в Litexpo. На него собираются около 20 000 поклонников поп-культуры из всех стран Балтийского региона.
20-22 октября Comic Con Baltics предлагает провести незабываемые выходные.
МОратон 5-го дня рождения
Где? музей Mo
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
Музей MO празднует свой 5-й день рождения!
В музее ждет масса интересных мероприятий и выставок, праздник будет длиться 5 дней!
Выставка "Машины Леонардо да Винчи"
Где? Музей энергетики и техники
Когда? с 10:00 до 18:30 ч.
В Музее энергетики и техники проходит интерактивная выставка "Машины Леонардо да Винчи". Это передвижная международная выставка, на которой можно будет увидеть несколько десятков открытий, реконструированных по эскизам да Винчи, и репродукции известных творений этого автора, в числе которых "Мона Лиза", проданный за 450 млн. долларов США "Спаситель мира" и известная фреска "Тайная вечеря".