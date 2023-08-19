Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Ярмарка Св. Варфоломея

Где? Ратушная площадь

Когда? с 11:00 до 20:00 ч.

19 августа в Вильнюсе, на Ратушной площади проходит XI ярмарка Святого Варфоломея. В этом году ярмарка посвящена 700-летию Вильнюса. Св. Варфоломей - покровитель ремесленников во всей христианской Европе.

День благополучия животных

Где? парк Вингис

Когда? с 12:00 до 17:00 ч.

В этот день для владельцев домашних животных и их питомцев организуют праздник в парке Вингис. Участников ждут призы, бесплатные консультации, ярмарка товаров для животных.

Бесплатное мероприятие "Выставка кроликов"

Где? Vilnius Outlet

Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

В торговом центре Vilnius Outlet проходит выставка кроликов, на которой можно узнать много нового об этих удивительных домашних животных.

Где? на втором этаже Vilnius Outlet, рядом с магазинами StockHouse и Open24

Когда? 19–20 августа с 10 до 19 ч.

Лепкальнисский водный курорт

Где? Лепкальнисское водохранилище

Когда? с 10:00 до 19:00 ч.