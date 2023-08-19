Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Ярмарка Св. Варфоломея
Где? Ратушная площадь
Когда? с 11:00 до 20:00 ч.
19 августа в Вильнюсе, на Ратушной площади проходит XI ярмарка Святого Варфоломея. В этом году ярмарка посвящена 700-летию Вильнюса. Св. Варфоломей - покровитель ремесленников во всей христианской Европе.
День благополучия животных
Где? парк Вингис
Когда? с 12:00 до 17:00 ч.
В этот день для владельцев домашних животных и их питомцев организуют праздник в парке Вингис. Участников ждут призы, бесплатные консультации, ярмарка товаров для животных.
Бесплатное мероприятие "Выставка кроликов"
Где? Vilnius Outlet
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
В торговом центре Vilnius Outlet проходит выставка кроликов, на которой можно узнать много нового об этих удивительных домашних животных.
Где? на втором этаже Vilnius Outlet, рядом с магазинами StockHouse и Open24
Когда? 19–20 августа с 10 до 19 ч.
Лепкальнисский водный курорт
Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
19-20 августа жителей и гостей столицы ждет импровизированный курорт около уникального строения - вильнюсского водохранилища.
Экскурсии будут проходить в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 ч. (после экскурсий в водохранилище состоятся концерты).
На улице ждут следующие развлечения:
водный каток (не забудьте купальные принадлежности, полотенца и пледы),
пенная машина,
мастер-класс по производству мыльных пузырей,
мастерская "водная ракета",
научные эксперименты,
йога для детей (и родителей) (принесите коврик или полотенце),
фургон с едой, мороженым и сахарной ватой (принесите пледы, чтобы было на чем сидеть),
новые развлечения.
Проявление любви в городе
Где? фабрика Lelija
Когда? с 12:00 до 22:00 ч.
Лето идет к концу, поэтому создатели инсталляции "Хрестоматия любви" приглашают встретиться в районе Науяместис.
В здании фабрики Lelijа в пятницу и в субботу можно увидеть инсталляцию движения и кино "Хрестоматия любви", Radio Vilnius, Hungry Eyes, остановка Dėkui, ждут мастер-классы.
SUBTÌLUS Vasarėlė
Где? Vasaros Terasa
Когда? с 20:00 ч.
На летней террасе ждет хорошая музыка. Vasarėlė - не только название концерта, но и название видеоклипа, который сейчас снимают.
VI Вильнюсский фестиваль аналоговой фотографии и кино
Где? SODAS 2123
Когда? с 19:00 ч.
18, 19, 23 августа в Вильнюсе пройдет VI Вильнюсский фестиваль аналоговой фотографии и кино.
OPERA GALA: конфетти арий
Где? Вильнюсский старый театр
Когда? с 18:00 ч.
Музыкальный фестиваль в Вильнюсском старом театре! Как красочные конфетти сыплются арии. Их будут исполнять восходящие звезды оперы.