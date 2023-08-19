19 августа 2023 г. 11:01

Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
19 августа в Вильнюсе состоится немало мероприятий. MadeinVilnius.lt представляет самые интересные и крупные из них.

Ярмарка Св. Варфоломея

Где? Ратушная площадь
Когда? с 11:00 до 20:00 ч.

19 августа в Вильнюсе, на Ратушной площади проходит XI ярмарка Святого Варфоломея. В этом году ярмарка посвящена 700-летию Вильнюса. Св. Варфоломей - покровитель ремесленников во всей христианской Европе.

День благополучия животных

Где? парк Вингис
Когда? с 12:00 до 17:00 ч.

В этот день для владельцев домашних животных и их питомцев организуют праздник в парке Вингис. Участников ждут призы, бесплатные консультации, ярмарка товаров для животных.

Бесплатное мероприятие "Выставка кроликов"

Где? Vilnius Outlet
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

В торговом центре Vilnius Outlet проходит выставка кроликов, на которой можно узнать много нового об этих удивительных домашних животных.

Где? на втором этаже Vilnius Outlet, рядом с магазинами StockHouse и Open24
Когда? 19–20 августа с 10 до 19 ч.

Лепкальнисский водный курорт

Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

19-20 августа жителей и гостей столицы ждет импровизированный курорт около уникального строения - вильнюсского водохранилища.

Экскурсии будут проходить в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 ч. (после экскурсий в водохранилище состоятся концерты).

На улице ждут следующие развлечения:
водный каток (не забудьте купальные принадлежности, полотенца и пледы),
пенная машина,
мастер-класс по производству мыльных пузырей,
мастерская "водная ракета",
научные эксперименты,
йога для детей (и родителей) (принесите коврик или полотенце),
фургон с едой, мороженым и сахарной ватой (принесите пледы, чтобы было на чем сидеть),
новые развлечения.

Проявление любви в городе

Где? фабрика Lelija
Когда? с 12:00 до 22:00 ч.

Лето идет к концу, поэтому создатели инсталляции "Хрестоматия любви" приглашают встретиться в районе Науяместис.
В здании фабрики Lelijа в пятницу и в субботу можно увидеть инсталляцию движения и кино "Хрестоматия любви", Radio Vilnius, Hungry Eyes, остановка Dėkui, ждут мастер-классы.

SUBTÌLUS Vasarėlė

Где? Vasaros Terasa
Когда? с 20:00 ч.

На летней террасе ждет хорошая музыка. Vasarėlė - не только название концерта, но и название видеоклипа, который сейчас снимают.

VI Вильнюсский фестиваль аналоговой фотографии и кино

Где? SODAS 2123
Когда? с 19:00 ч.

18, 19, 23 августа в Вильнюсе пройдет VI Вильнюсский фестиваль аналоговой фотографии и кино.

OPERA GALA: конфетти арий

Где? Вильнюсский старый театр
Когда? с 18:00 ч.

Музыкальный фестиваль в Вильнюсском старом театре! Как красочные конфетти сыплются арии. Их будут исполнять восходящие звезды оперы.

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