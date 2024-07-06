2024.07.06 12:03

Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

 
ru.DELFI.lt

В субботу в столице Литвы состоится немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные и них.

Мероприятия по случаю коронации Миндаугаса

Где? Разные места Когда? Весь день

25 октября 1990 г. Верховный совет/Восстановительный сейм Литвы принял закон и объявил 6 июля государственным праздником днем коронации Миндаугаса.

6 июля 1253 г. был коронован первый и единственный король Литвы Миндаугас.

Список мероприятий по случаю этого дня можно найти здесь.

Шествие участников Праздника песни

Где? от Кафедральной площади до парка Вингис Когда? с 16:00 ч.

Шествие участников Праздника песни от Кафедральной площади к месту финальных мероприятий.

Праздник песни „Чтобы пуща зеленела“

Где? парк Вингис Когда? с 20:30 ч.

Финальный концерт Праздника песни – День песни. На эстраде будут петь 12 000 исполнителей.

Музыка в Медининкском замке | The Ditties

Где? Медининкский замок Когда? с 20:00 ч.

6 июля в Мединикском замке выступит коллектив 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐭𝐭𝐢𝐞𝐬!

Праздник Григишкес 2024

Где? Григишксий пляж Когда? с 12:00 до 22:00 ч.

6 июля 2024 г. состоится Григишкский городской праздник „ПРАЗДНУЕМ ГОСУДАРСТВО“.

КОНЦЕРТ: 18 ч. Музыкальный спектакль „Легенды рэпа Лиздейки“. В 19 ч. Юлия Егорова. 20 ч. группа Rondo. 21 ч. Торжественное исполнение Национальной песни. 21.10 ч. Катажина Звонкувене.

Фестиваль Gravity beach

Где? Валакампяйский пляж Когда? с 14:00 ч.

Первый пляжный фестиваль в Вильнюсе. Ждет специальное лазерное шоу!

Бесплатная экскурсия „Путем государственности“

Где? памятник Короля Миндаугаса Когда? в 10:30 и 13:30 ч.

Бесплатная экскурсия – рассказ охватывает период от времен Короля Миндаугаса до наших дней.

Молодежный чемпионат по плаванию European Aquatics

Где? Лаздинайский бассейн Когда? весь день

2–7 июля в Вильнюсе проходит Европейский молодежный чемпионат по плаванию.

Терраса ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ВЖИВУЮ| Coben8 | Gorelikas

Где? Электростанция. Терраса и Музей энергетики и техники Когда? с 18:00 до 22:00 ч.

6 июля музыка будет звучать с террасы электростанции!

Выставка цветущих растений „Лилия для Короны Миндаугаса“

Где? Ботанический сад ВУ Когда? весь день

Ботанический сад в День коронации Миндаугаса приглашает на 10-ю выставку „Лилия для Короны Миндаугаса“.

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