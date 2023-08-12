Чем заняться в субботу в Вильнюсе: календарь развлечений

Женское ралли
Где? проспект Гедиминаса
Когда? с 07:00 до 21:00 ч.
Крупнейшее автомероприятие "Женское ралли" проходит в Литве с 2015 года. Это не имеющее аналогов массовое мероприятие "на колесах" в Литве только для женщин.
Одна из целей "Женского ралли" – повышение культуры на дорогах и безопасности. Состязания проходят с соблюдением правил дорожного движения, здесь надо спешить медленно. Трасса растянулась на несколько сот километров, на ней ждут достопримечательности, развлечения, задания.
Капустная ярмарка в Тракай
Где? Тракай
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
12–15 августа в Тракай состоится традиционная Капустная ярмарка на острове Капустном (Караимском), а 15 августа – служба по случаю Жолинес (Успения Богородицы) в тракайской базилике Явления Пресвятой Девы Марии, Капустная ярмарка в сквере С.Фирковича и различные мастер-классы, демонстрация ремесел в Тракайском центре ремесел и на Капустном острове.
День рождения IKEA
Где? Ikea
Когда? с 09:00 до 20:00 ч.
14 августа IKEA празднует свое 10-летие и приглашает всех на праздник, ждут развлечения и угощения.
Экскурсии в Лепкальнисском водохранилище
Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 09:30 до 17:30 ч.
Приглашаем на экскурсию в одно из самых интересных подземных сооружений Вильнюса! Экскурсии проходят в четверг-пятницу с 18 ч. и в субботу-воскресенье в 10.30 и в 17.30 ч.
August fiesta
Где? Pabo Latino
Когда? с 21:00 ч.
Приглашаем всех желающих развлечься в клуб потанцевать и повеселиться!