12 августа 2023 г. 13:12

Чем заняться в субботу в Вильнюсе: календарь развлечений

 
ru.DELFI.lt
Liepkalnio vandens saugykla
Liepkalnio vandens saugykla
ФОТО: Made in Vilnius
12 августа в Вильнюсе состоится немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Женское ралли

Где? проспект Гедиминаса
Когда? с 07:00 до 21:00 ч.

Крупнейшее автомероприятие "Женское ралли" проходит в Литве с 2015 года. Это не имеющее аналогов массовое мероприятие "на колесах" в Литве только для женщин.

Одна из целей "Женского ралли" – повышение культуры на дорогах и безопасности. Состязания проходят с соблюдением правил дорожного движения, здесь надо спешить медленно. Трасса растянулась на несколько сот километров, на ней ждут достопримечательности, развлечения, задания.

Капустная ярмарка в Тракай

Где? Тракай
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

12–15 августа в Тракай состоится традиционная Капустная ярмарка на острове Капустном (Караимском), а 15 августа – служба по случаю Жолинес (Успения Богородицы) в тракайской базилике Явления Пресвятой Девы Марии, Капустная ярмарка в сквере С.Фирковича и различные мастер-классы, демонстрация ремесел в Тракайском центре ремесел и на Капустном острове.

День рождения IKEA

Где? Ikea
Когда? с 09:00 до 20:00 ч.

14 августа IKEA празднует свое 10-летие и приглашает всех на праздник, ждут развлечения и угощения.

Экскурсии в Лепкальнисском водохранилище

Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 09:30 до 17:30 ч.

Приглашаем на экскурсию в одно из самых интересных подземных сооружений Вильнюса! Экскурсии проходят в четверг-пятницу с 18 ч. и в субботу-воскресенье в 10.30 и в 17.30 ч.

August fiesta

Где? Pabo Latino
Когда? с 21:00 ч.

Приглашаем всех желающих развлечься в клуб потанцевать и повеселиться!

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Источник
ru.DELFI.lt
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