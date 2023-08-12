Чем заняться в субботу в Вильнюсе: календарь развлечений

Женское ралли

Где? проспект Гедиминаса

Когда? с 07:00 до 21:00 ч.

Крупнейшее автомероприятие "Женское ралли" проходит в Литве с 2015 года. Это не имеющее аналогов массовое мероприятие "на колесах" в Литве только для женщин.

Одна из целей "Женского ралли" – повышение культуры на дорогах и безопасности. Состязания проходят с соблюдением правил дорожного движения, здесь надо спешить медленно. Трасса растянулась на несколько сот километров, на ней ждут достопримечательности, развлечения, задания.

Капустная ярмарка в Тракай

Где? Тракай

Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

12–15 августа в Тракай состоится традиционная Капустная ярмарка на острове Капустном (Караимском), а 15 августа – служба по случаю Жолинес (Успения Богородицы) в тракайской базилике Явления Пресвятой Девы Марии, Капустная ярмарка в сквере С.Фирковича и различные мастер-классы, демонстрация ремесел в Тракайском центре ремесел и на Капустном острове.

День рождения IKEA

Где? Ikea

Когда? с 09:00 до 20:00 ч.