Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

1. Фестиваль пончиков

Где? Квартал Стекольщиков

Когда? Весь день

С 1 по 14 февраля в Вильнюсе, в квартале Стекольщиков (ул. Стиклю), в Старом городе проходит первый Фестиваль пончиков.

Так община квартала празднует Масленицу. Вильнюсцев и гостей города ждут в ресторанах Senatorių pasažas, Augustas & Barbora, Lokys, Pulpo, Puaro, Markus, Maurizio, Cozy и кафе Ponių laimė, Balzac Crêpes.

2. SU-MENĖK

Где? Разные места

Когда? Весь день

SU-MENĖK возвращается в 5-ый раз и приглашает жителей и гостей города ознакомиться с современным искусством! Мероприятия будут проходить в выходные дни февраля, в музеи и галереи будет возить специальный бесплатный автобус SU-MENĖK. Можно посетить больше 40 мест.

По традиции, во время SU-MENĖK посетители галерей и музеев смогут собирать печати и отметить, сколько мест они посетили. Те, кто посетит больше 30 галерей или музеев, получат призы.

Подробности здесь.

3. "Ži рекомендует"

Где? LOFTAS

Когда? с 19 ч.