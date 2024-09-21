Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Ярмарка растений VikoFlora
Где? Буйвидишкес
Когда? С 08.00 до 19.00
Для многих садоводов осень – это вторая весна, когда мы обновляем участок, корректируем или устанавливаем на своем участке новые зеленые территории и сады. Путешествуя летом по Литве или зарубежным странам, мы часто привозим с собой новые идеи, новые сочетания растений и хотим реализовать их на своем участке. И как гласит литовская народная мудрость – готовь сани летом. Так что если мы хотим, чтобы на наших зеленых участках появились новые луковичные растения, новые плодовые деревья или плодовые кусты – их нужно сажать осенью, чтобы в следующем году они радовали нас своими красками и урожаем.
День лесника
Где? Разные места
Когда? Целый день
Вы когда-нибудь слышали рев оленя осенью? А может быть, вы хотите окрестить зубренка, родившегося в этом году, новым именем? Хотите ли вы во время прогулок по лесам и болотам познакомиться с природными ценностями, охраняемыми лесниками, и сами внести свой вклад в их сохранение? Мероприятия, посвященные Дню лесника, которые начнутся на этой неделе, — отличная возможность испытать все это.
Октоберфест
Где? Бернардинский сад
Когда? С 16.00
Приезжайте в Бернардинский двор, чтобы отпраздновать ОКТОБЕРФЕСТ вместе с Vilkmergės Nealkoholiniu.
Обещаем – будет много вкусной еды, игр, хорошей музыки и, конечно же, безалкогольного пива Vilkmergės!
С 16.00 пройдут соревнования по поеданию хот-догов и выборы сильнейшего держателя бокала для пива.
С 18.00 Эвалдас Ясайтис и Антони Кисляк будут веселить и пригласят вас поиграть в игры Октоберфеста (уже можно начать тренировку „на скорость“ выпивания бокала безалкогольного пива).
С 19.00 Томаш Бо и Аудрюс Каштонас будут играть специально созданный диджейский сет и обещают веселую музыку с немецкими выкриками, диалогами и, конечно же, немецким шлягерами.
Чемпионат по поеданию пиццы
Где? Ботанический сад ВУ
Когда? С 08.00 до 19.00
В эту субботу, 21 сентября в 17: часов в Вильнюсе в Domus Pro (ул. Укмергес, 308) пройдет чемпионат по поеданию пиццы Dodo Pizza.
В соревновании примут участие самые быстрые едоки из Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, а призы просто впечатляют.
Спортивный праздник в Дварченисе
Где? Оздоровительный сосновый лес в Дварченисе
Когда? С 10.00 до 14.00
Мы хотим возродить старые традиции и создать новые, которые укрепили бы связь между членами сообщества и способствовали активному проведению досуга. Поэтому приглашаем всех 21 сентября (суббота) с 10.00 до 14.00 час принять участие в общественном спортивном празднике в оздоровительном сосновом бору.
Концерт Петраса Генюшаса, Гедиминаса Гелготаса и ансамбля NIKO
Где? Костел Св. Котрины
Когда? С 19.00
Впервые на сцене для совместного концерта встретятся представители классической музыки, прославившие Литву во всем мире - пианист Пятрас Генюшас и вильнюсский городской ансамбль NIKO под руководством композитора Гедиминаса Гельготаса.
На концерте „Ekspresijos Era“ непрерывный поиск форм музыкального выражения, отличающийся духом экспериментирования и виртуозной техникой, будет объединен в единое повествование. Можно сказать, что „Ekspresijos Era“ — это своего рода обобщение, маркирующее направление исполнения современной классической музыки в Литве, тон которой задают выступающие на сцене музыканты.
Blusturgis-ярмарка в Дварченисе!
Где? Ул.Керамику, 2
Когда? С 10.00 до 14.00
Приглашаем вас принять участие в вlusturgis-ярмарке в субботу с 10.00 до 14.00 на площадке возле кафе „Jurgis ir Drakonas“ (ул.Керамику, 2).
Здесь можно торговать, покупать, обменивать, дарить, искать, общаться, интересоваться, просто прийти и пообщаться.
Музыка Солнца | Всемирный музыкальный фестиваль
Где? Разные места
Когда? Целый день
20-22 сентября четвертый год подряд в Вильнюсе пройдет мировой музыкальный фестиваль „Saulės muzika“.
Фестиваль, полный света и любви, самых загадочных инструментов мира и мелодичных звуков, приглашает вас познакомиться с уникальными талантами Литвы и открыть для себя творчество выдающихся зарубежных создателей. В этом году под солнцем соберутся творцы мировой, народной и инструментальной музыки из Финляндии, Норвегии, Италии, Шотландии, Латвии, Эстонии и Литвы.
21-й Вильнюсский фестиваль документального кино
Где? Разные места
Когда? Целый день
19-29 сентября 21-й Вильнюсский фестиваль документального кино возвращается в Вильнюс и Клайпеду. Как и каждый год, сеансы будут сопровождаться встречами с зарубежными и литовскими творцами.
На открытии фестиваля - фильм режиссреа Мати Диопа „Дагомея“, получивший „Золотого медведя“ на Берлинском кинофестивале в этом году, поднимает вопросы идентичности и деколонизации. В каких хранилищах музеев находится наше культурное наследие и что скрывают наши музеи? Эти вопросы мы должны начать поднимать в Литве.