Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Ярмарка Народов 2024
Где? Проспект Гедиминаса? Целый день
Жителей Вильнюса и гостей города на проходящей уже в 16-й раз Ярмарке народов встретят граждане разных национальностей и представители национальных общин, проживающие в Литве. Они представят традиции, ремесла и кулинарные тонкости своего региона.
Деревянная архитектура Шнипишкес
Где? Шнипишкес Когда? С 12.00 до 18.00.
14 сентября, в субботу, с 12.00 до 18.00 вильнюсцев и гостей города приглашают открыть особый район Вильнюса – деревянный Шнипишкес. Это уникальный район, где сочетаются историческое прошлое и современная жизнь. В ходе мероприятия дворы откроют свои двери, предоставив возможность познакомиться с местным культурным наследием и поучаствовать в различных творческих мероприятиях с местными художниками.
Осенняя ярмарка 2024
Где? Ботанический сад ВУ Когда? С 8.00 до 19.00.
Ботанический сад Вильнюсского университета и Союз флористов Литвы приглашают вас на традиционную осеннюю ярмарку Lietuvos žiedai 2024. Уже в 54-й раз 13-15 сентября в Ботаническом саду ВУ в Кайренай пройдет осенняя ярмарка – на ней будут представлена продукция цветоводов, садоводов и фермеров, приехавших из разных уголков Литвы, а посетители ярмарки будут учиться непосредственно у лучших производители страны, как ухаживать и выращивать растения.
Празднование Дня независимости Мексики
Где? Ратушная площадь Когда? С 18.00 до 19.00.
Мексиканская община в Литве приглашает на празднование Дня независимости Мексики!
Это один из самых важных дней в нашей стране, поэтому мы хотим разделить с вами наш праздник, показать литовскому сообществу нашу культуру и сделать каждого причастным к нашим традициям, отмечают представители общины.
QUEEN in Jazz
Где? Костел Св. Котрины Когда? С 18.00.
В рамках проекта ’’in Jazz’’ уже 10 лет большой интерес вызывают такие эксклюзивные проекты, как ,,NIRVANA in Jazz’’, ,,THE BEATLES in Jazz’’, ,,LED ZEPPELIN in Jazz’’, ,,QUEEN in Jazz’’ и удивляет аншлаговыми концертами.
„We will rock You“ неоднократно скандировала легендарная группа „Queen“. Правдивость их слов доказали тысячи поклонников и неувядающая по сей день популярность. Харизма, рок-энергетика и неконтролируемая экспрессия Фредди Меркьюри будут возрождены на королевском концерте „QUEEN in Jazz“.
Цирк ODYSSEY
Где? Проспект Лайсвес Когда? Целый день
Приглашаем детей, родителей, бабушек и дедушек на время оторваться от реальности и погрузиться в мир чудес и безграничных человеческих возможностей!
Вместе с забавным Клоуном, очаровательными воздушными акробатами, жонглерами, магией Хогвартса, настоящими йогами, огненным шоу и другими уникальными цирковыми номерами.