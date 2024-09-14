2024.09.14 11:02

Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

 
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Tautų mugė 2024
Tautų mugė 2024
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Сегодня, 14 сентября, в Вильнюсе запланирован ряд интересных мероприятий. На портале MadeinVilnius.lt представлены самые интересные и масштабные события города Вильнюса.

Ярмарка Народов 2024

Где? Проспект Гедиминаса? Целый день

Жителей Вильнюса и гостей города на проходящей уже в 16-й раз Ярмарке народов встретят граждане разных национальностей и представители национальных общин, проживающие в Литве. Они представят традиции, ремесла и кулинарные тонкости своего региона.

Деревянная архитектура Шнипишкес

Где? Шнипишкес Когда? С 12.00 до 18.00.

14 сентября, в субботу, с 12.00 до 18.00 вильнюсцев и гостей города приглашают открыть особый район Вильнюса – деревянный Шнипишкес. Это уникальный район, где сочетаются историческое прошлое и современная жизнь. В ходе мероприятия дворы откроют свои двери, предоставив возможность познакомиться с местным культурным наследием и поучаствовать в различных творческих мероприятиях с местными художниками.

Осенняя ярмарка 2024

Где? Ботанический сад ВУ Когда? С 8.00 до 19.00.

Ботанический сад Вильнюсского университета и Союз флористов Литвы приглашают вас на традиционную осеннюю ярмарку Lietuvos žiedai 2024. Уже в 54-й раз 13-15 сентября в Ботаническом саду ВУ в Кайренай пройдет осенняя ярмарка – на ней будут представлена продукция цветоводов, садоводов и фермеров, приехавших из разных уголков Литвы, а посетители ярмарки будут учиться непосредственно у лучших производители страны, как ухаживать и выращивать растения.

Празднование Дня независимости Мексики

Где? Ратушная площадь Когда? С 18.00 до 19.00.

Мексиканская община в Литве приглашает на празднование Дня независимости Мексики!

Это один из самых важных дней в нашей стране, поэтому мы хотим разделить с вами наш праздник, показать литовскому сообществу нашу культуру и сделать каждого причастным к нашим традициям, отмечают представители общины.

QUEEN in Jazz

Где? Костел Св. Котрины Когда? С 18.00.

В рамках проекта ’’in Jazz’’ уже 10 лет большой интерес вызывают такие эксклюзивные проекты, как ,,NIRVANA in Jazz’’, ,,THE BEATLES in Jazz’’, ,,LED ZEPPELIN in Jazz’’, ,,QUEEN in Jazz’’ и удивляет аншлаговыми концертами.

„We will rock You“ неоднократно скандировала легендарная группа „Queen“. Правдивость их слов доказали тысячи поклонников и неувядающая по сей день популярность. Харизма, рок-энергетика и неконтролируемая экспрессия Фредди Меркьюри будут возрождены на королевском концерте „QUEEN in Jazz“.

Цирк ODYSSEY

Где? Проспект Лайсвес Когда? Целый день

Приглашаем детей, родителей, бабушек и дедушек на время оторваться от реальности и погрузиться в мир чудес и безграничных человеческих возможностей!

Вместе с забавным Клоуном, очаровательными воздушными акробатами, жонглерами, магией Хогвартса, настоящими йогами, огненным шоу и другими уникальными цирковыми номерами.

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