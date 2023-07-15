Чем заняться в субботу в Вильнюсе: календарь мероприятий

Lituanica – 90 | Запусти мотор легендарного самолета на крыше музея

Где? Музей энергетики и техники

Когда? с 10:00 до 18:30 ч.

Историческому трансатлантическому полету на С.Дарюса и С.Гиренаса на Lituanicа – 90 лет! С 14 июля на террасе крыши музея стоит копия самолета. Посетители могут сами запустить мотор и почувствовать себя на месте отважных летчиков, пересекших океан на небольшом самолете Bellanca CH-300 Pacemaker.

Летние выходные с комбучей - BŪKČIA kombučia!

Где? озеро Гелуже

Когда? с 09:00 до 20:00 ч.

Всех участников ждут подарки! Каждую субботу и воскресенье с 11:30 до 16:00 ч. всех участников угостят комбучей. Не забудьте взять купон обменять его в баре на еду.

Встреча французских бульдогов

Где? парк Вингис

Когда? с 19:00 до 21:00 ч.

На площадке для собак у парка Вингис со стороны ул. М.-К.Чурлёниса.

Джаз под открытым небом: Piano Jazz

Где? Vieranda

Когда? с 20:00 до 24:00 ч.