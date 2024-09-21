Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Ярмарка растений VikoFlora

Где? Буйвидишкес

Когда? С 08.00 до 19.00

Для многих садоводов осень – это вторая весна, когда мы обновляем участок, корректируем или устанавливаем на своем участке новые зеленые территории и сады. Путешествуя летом по Литве или зарубежным странам, мы часто привозим с собой новые идеи, новые сочетания растений и хотим реализовать их на своем участке. И как гласит литовская народная мудрость – готовь сани летом. Так что если мы хотим, чтобы на наших зеленых участках появились новые луковичные растения, новые плодовые деревья или плодовые кусты – их нужно сажать осенью, чтобы в следующем году они радовали нас своими красками и урожаем.