Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

"Кино под звездами 2024“ Где? Valdovų rūmai Когда? С 22.30 часов Фестиваль "Кино под звездами", ставший неразрывной летней кинотрадицией, в этом году отмечает свое 15-летие.

В заснеженной Миннесоте разворачивается абсурдная, лживая и юмористическая история погрязшего в долгах продавца автомобилей, который решил исправить свои финансовые проблемы, заказав похищение собственной жены. Мужчина нанимает двух гангстеров, а раскрывать преступление начинает сотрудник Мардже, которая уже на седьмом месяце беременности. Фрэнсис МакДорманд – одна из самых оригинальных актрис, роли, которые она играет, гуманны, но несут в себе сильный политический заряд. Культовая роль Мардж в черной комедии Джоэла и Итана Коэнов не только вдохновила целое поколение комиков и актеров, но и принесла актрисе первый „Оскар“.