Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

"Кино под звездами 2024“
Где? Valdovų rūmai
Когда? С 22.30 часов
Фестиваль "Кино под звездами", ставший неразрывной летней кинотрадицией, в этом году отмечает свое 15-летие.
С 29 июля по 9 августа пройдут юбилейные мероприятия.
В заснеженной Миннесоте разворачивается абсурдная, лживая и юмористическая история погрязшего в долгах продавца автомобилей, который решил исправить свои финансовые проблемы, заказав похищение собственной жены. Мужчина нанимает двух гангстеров, а раскрывать преступление начинает сотрудник Мардже, которая уже на седьмом месяце беременности. Фрэнсис МакДорманд – одна из самых оригинальных актрис, роли, которые она играет, гуманны, но несут в себе сильный политический заряд. Культовая роль Мардж в черной комедии Джоэла и Итана Коэнов не только вдохновила целое поколение комиков и актеров, но и принесла актрисе первый „Оскар“.
Открытие парка Banga Ramp Park
Где? Дворец правителей
Когда? С 12.00 часов
Сегодня, 3 августа, в 12 часов в Вильнюсе откроется самая большая и современная площадка для экстремальных видов спорта в Литве – „Banga Ramp Park“. Это будет один из самых современных парков такого рода в Европе, который круглый год будет ждать любителей экстрима – на велосипедах BMX, трюковых самокатах, роликовых коньках и скейтбордах.
Музыка в замке Мядининкай | Эгле Вакаринайте Septetas Jazz’strada
Где? Замок Мядининкай
Когда? С 19.00 часов
Большинство из нас слышали популярную поп-музыку. Сейчас самое время послушать программу Jazz’strada, в которой команда прекрасных литовских джазовых музыкантов предложит вам услышать известные эстрадные песни совершенно по-новому. Знакомство и музыкальная дружба создателей проекта – певицы Эгле Вакаринайте и саксофониста, аранжировщика программ Каролиса Шаркаса – зародилась два года назад. На его основе была разработана программа, впервые исполненная на нынешнем фестивале Kaunas Jazz, для которого объединили свой талант и силы семь музыкантов.
Чемпионат Вильнюса по шахматам 2024
Где? ул. Атейтес, 20
Когда? С 11.00 часов
29 июля – 4 августа 2024 г. приглашаем жителей Вильнюса и гостей города принять участие в открытом чемпионате Вильнюса по шахматам 2024 г.!
День IPA
Где? Бернардинский двор
Когда? С 16.00 часов
День IPA во Бернардинском дворе будем отмечать не один день, а все выходные.
3 августа Турнир Beer pong и безалкогольные призы Vilkmergė. Начало в 16.00 часов.
4 августа GAMKA. Начало в 19.30.
Парк батутов
Где? Пр. Пилайте
Когда? С 10.00 до 21.00
КАКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ?
Самая высокая волна для спуска, новейшая развлекательная зона для самых маленьких, сложная полоса препятствий, трехчастный модульный батутный парк.
С КАКОГО ВОЗРАСТА? От самых младших (9 месяцев) до самых старших (активных сеньоров).
ДОСТУПНО ЛИ ЭТО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ? Конечно! В обширном батутном парке нет возрастных ограничений, родители и дети могут резвиться бесплатно.