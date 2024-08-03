2024.08.03 12:05

Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

 
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Кино под звездами
Кино под звездами
ФОТО: Gabrielius Jauniškis | Organizatorių nuotr.

Сегодня в Вильнюсе запланирован ряд интересных мероприятий, сообщает портал madeinvilnius.

"Кино под звездами 2024“
Где? Valdovų rūmai

Когда? С 22.30 часов

Фестиваль "Кино под звездами", ставший неразрывной летней кинотрадицией, в этом году отмечает свое 15-летие.

С 29 июля по 9 августа пройдут юбилейные мероприятия.

В заснеженной Миннесоте разворачивается абсурдная, лживая и юмористическая история погрязшего в долгах продавца автомобилей, который решил исправить свои финансовые проблемы, заказав похищение собственной жены. Мужчина нанимает двух гангстеров, а раскрывать преступление начинает сотрудник Мардже, которая уже на седьмом месяце беременности. Фрэнсис МакДорманд – одна из самых оригинальных актрис, роли, которые она играет, гуманны, но несут в себе сильный политический заряд. Культовая роль Мардж в черной комедии Джоэла и Итана Коэнов не только вдохновила целое поколение комиков и актеров, но и принесла актрисе первый „Оскар“.

Открытие парка Banga Ramp Park

Где? Дворец правителей

Когда? С 12.00 часов

Сегодня, 3 августа, в 12 часов в Вильнюсе откроется самая большая и современная площадка для экстремальных видов спорта в Литве – „Banga Ramp Park“. Это будет один из самых современных парков такого рода в Европе, который круглый год будет ждать любителей экстрима – на велосипедах BMX, трюковых самокатах, роликовых коньках и скейтбордах.

Музыка в замке Мядининкай | Эгле Вакаринайте Septetas Jazz’strada

Где? Замок Мядининкай

Когда? С 19.00 часов

Большинство из нас слышали популярную поп-музыку. Сейчас самое время послушать программу Jazz’strada, в которой команда прекрасных литовских джазовых музыкантов предложит вам услышать известные эстрадные песни совершенно по-новому. Знакомство и музыкальная дружба создателей проекта – певицы Эгле Вакаринайте и саксофониста, аранжировщика программ Каролиса Шаркаса – зародилась два года назад. На его основе была разработана программа, впервые исполненная на нынешнем фестивале Kaunas Jazz, для которого объединили свой талант и силы семь музыкантов.

Чемпионат Вильнюса по шахматам 2024

Где? ул. Атейтес, 20

Когда? С 11.00 часов

29 июля – 4 августа 2024 г. приглашаем жителей Вильнюса и гостей города принять участие в открытом чемпионате Вильнюса по шахматам 2024 г.!

День IPA

Где? Бернардинский двор

Когда? С 16.00 часов

День IPA во Бернардинском дворе будем отмечать не один день, а все выходные.

3 августа Турнир Beer pong и безалкогольные призы Vilkmergė. Начало в 16.00 часов.

4 августа GAMKA. Начало в 19.30.

Парк батутов

Где? Пр. Пилайте

Когда? С 10.00 до 21.00

КАКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ?

Самая высокая волна для спуска, новейшая развлекательная зона для самых маленьких, сложная полоса препятствий, трехчастный модульный батутный парк.

С КАКОГО ВОЗРАСТА? От самых младших (9 месяцев) до самых старших (активных сеньоров).

ДОСТУПНО ЛИ ЭТО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ? Конечно! В обширном батутном парке нет возрастных ограничений, родители и дети могут резвиться бесплатно.

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