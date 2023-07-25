Чем закончилась история со спиленным дубом: компания заплатит смешной штраф

ДОП указал Delfi, что ущерб в 2889 подсчитан на основе утвержденных министром расценок.
"ЗАО Rinktinės NT в конце июня представили сумму нанесенного ущерба - 2889 евро, подсчитанную по методике подсчета ущерба, нанесенного природе (5 раздел 22 часть) и утвержденным министром расценкам. На оплату ущерба у компании есть 40 календарных дней", - указали представители ДОП.
За нарушение будет также назначен административный штраф.
Ранее сообщалось, что дуб спилили, потому что он мешал запланированному строительству. ЗАО Rinktinės NT намеревается застроить участок.
Delfi сравнил назначенный штраф с ценами на жилье в этом районе и отмечает, что назначенный штраф - меньше стоимости 1 кв. м жилья здесь.
В конце июня истек срок, до которого компания Rinktinės NT должна была заплатить назначенную Вильнюсским муниципалитетом 141 000 евро за спиленный дуб. Но компания подтвердила Delfi, что эту сумму не заплатила. Ранее ЗАО Rinktinės NT сказала Delfi, что нет юридических оснований для того, чтобы платить этот штраф.
Ранее представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас подтвердил, что компания этот штраф до 25 июня 2023 г. не заплатила. "То, что компания добровольно не заплатила штраф, показывает равнодушие компании, ее презрительное отношение к городской общине и лицемерие. Муниципалитет предпримет все возможные меры для того, чтобы заставить компанию возместить ущерб. Будут использованы юридические меры воздействия", - сказал он.