Чем в субботу заняться в Вильнюсе: список мероприятий

Open House Vilnius – выходные открытой архитектуры в Вильнюсе. В эти дни для посещения будут открыты городские здания, отличающиеся исторической и интересной архитектурой. В зданиях экскурсии проведут экскурсоводы-волонтеры, их архитекторы или представители.

18 мая по всей Литве состоятся мероприятия Дня уличной музыки. В Вильнюсе с 12 до 22 ч. музыканты будут радовать жителей на ул. Вильняус, на проспекте Гедиминаса (от ул. Вильняус до ул. Швянтарагё), на ул. Университето, Ужупё, Майронё, Диджёи, Вокечу, Руднинку, Субачаус, Л.Стуокос-Гуцявичаус, Барборос Радвилайтес, Шв. Йоно, Пилес, в долине Святорога, в сквере им. Константинаса Сирвидаса, в Тибетском сквере, в сквере Одмину и Станислава Монюшки, на Кафедральной площади, в сквере у здания на проспекте Гедиминаса 9 и в других местах.