Чем в субботу заняться в Вильнюсе: список мероприятий

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В субботу, 20 апреля, в Вильнюсе состоится немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные и крупные из них.

1. Европейский турнир боевых искусств-фестиваль Alberio kalavijas
Где? Бастион вильнюсской крепостной стены
Когда? с 11:00 до 18:00 ч.

20 апреля Литовский национальный музей предлагает посмотреть живую историю в бастионе крепостной стены – там состоится европейский турнир боевых искусств-фестиваль Alberio kalavijas. Будут представлены исторические боевые искусства.

2. 5-ый день рождения ЗАОЧНОГО ВИЛЬНЮСА
Где? разные места
Когда? с 10:00 ч.

Проект Вильнюсского муниципалитета "Заочный Вильнюс" (Neakivaizdinis Vilnius) приглашает на мероприятия по случаю своего 5-го дня рождения.

Во время экскурсий желающим покажут 30 мест, в которые не попадают лучи солнца: подвалы гостиниц, подземелья библиотек и музеев, наследие индустриальных районов и др.

3. День математиков и информатиков (MIDI)
Где? разные места
Когда? с 10:00 ч.

Студенты математики и информатики Вильнюсского университета в 43-ий раз отметят свой день MIDI.

20–21 апреля будет проходить известный проект - LAN Party, во время которого проведут состязания по разным компьютерным играм.

20 апреля на ул. Наугардуко, 24, состоится также шахматный турнир.

Участников праздника ждет и турнир по спортивному покеру.

4. 19-ый день рождения клуба TAMSTA
Где? Tamsta
Когда? с 20:00 ч.

В клубе Tamsta выступят известные литовские исполнители и оркестр Tamsta.

5. ORIGIN : TECHNICAL ITCH
Где? Лофт
Когда? с 20:00 ч.

ANAMORPHIC VISION представляет мероприятие ORIGIN, флагман которого – легенда темного Drum and Bass TECHNICAL ITCH.

6. Fashion Revolution Week’24
Где? Gallery 1986
Когда? с 12:00 ч.

Приглашаем на мероприятие устойчивой моды Fashion Revolution в Вильнюсе!

7. Концерт государственного хора Vilnius
Где? Центр культуры Новой Вильни
Когда? с 14:00 ч.

Государственный хор Vilnius – коллектив профессионалов. Он идет в ногу с современностью, но не забывает и минувшие эпохи, классику. Особое внимание хор уделяет распространению литовской музыки. Vilnius уже записал 15 компакт-дисков, 300 его произведений хранится в фондах ЛРТ. С 2015 г. коллектив возглавляет Артурас Дамбраускас.

8. Паулина Паукштайтите – "Наша магия"
Где? Костел Св. Екатерины
Когда? с 20:00 ч.

Паулина Паукштайтите приглашает на акустический концерт "Наша магия" (Mūsų magija).

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