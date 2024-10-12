2024.10.12 11:28

Чем в субботу заняться в Вильнюсе? Список мероприятий

 
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Liepkalnio vandens saugykla
Liepkalnio vandens saugykla

12 октября в Вильнюсе состоится немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

День Средневековья

Где? Бастион

Когда? с 12:00 до 18:00 ч.

В этот день ремесленники, реконструкторы живой истории, военные и шуты приготовили разные развлечения и готовы рассказать об истории в интересном формате.

12 октября 12–18 ч. в бастионе состоится День Средневековья. Можно будет познакомиться как с военным делом, так и с кухней того периода!

MOратон

Где? музей Mo

Когда? весь день

С 12 октября в музее MO посетителей ждет интересный опыт: открытие новой выставки „Изнутри“. Посетителей приглашают на сознательную встречу с произведениями искусства.

В 17.20 ч. в выставочном зале MO состоится встреча с искусствоведом Моникой Крикштопайтите и художником Андрюсом Эрминасом, а в 19.30 ч. там состоится перформанс Nancie Naive (Эмиле Сколявичюте). Последний аккорд вечера - концерт группы Garbanotas в MO holas.

День сеньоров

Где? кинотеатр FC Vingis

Когда? с 11:00 до 17:00 ч.

12 октября в кинотеатре FC Vingis сеньоров приглашают на бесплатные киносеансы.

Вильнюсские механизмы

Где? разные места

Когда? весь день

Фестиваль „Вильнюсские механизмы“ проходит в 4-й раз.

Муниципалитет приглашает узнать, как работает организм города. Ждут бесплатные экскурсии, во время которых покажут, как в дома поступает вода, электричество, тепло, как меняется городской транспорт, сортировка мусора. Участники смогут походить по крышам, попасть в ретро троллейбус и многое другое.

Острова | Музыкальная осень 2024

Где? Лепкальнисское водохранилище

Когда? с 16:00 ч.

Инсталляцию движения и музыки „Острова“, созданную Жибуокле Мартинайтите для Нидского маяка, покажут в Лепкальнисском водохранилище.

Антону Брукнеру – 200 | концерт Messe f-moll

Где? Костел Св. Иоаннов

Когда? с 19:00 ч.

В костеле Св. Иоаннов состоится торжественный концерт, посвященный 200-летию австрийского композитора Антона Брукнера (исполнят Messe f-moll (Mišios f-moll).

Дирижер - норвежец Джон Филлинг, а выступи норвежский вокальный ансамбль, смешанный хор Вильнюсского университета Pro Musica, камерный хор Bodo и Вильнюсский симфонический оркестр любителей музыки. Звучание композиции сделают ярче солисты Малгожата-Патриция Минкель (сопрано), Скирманте Вайчюте (меццо-сопрано), Лауринас Вилюшис (тенор) и Константин Томан (бас).

Сеанс фильма „Кабинет“

Где? Литовская национальная библиотека им. М.Мажвидаса

Когда? с 15:00 ч.

В библиотеке состоится показ документального фильма Живиле Мичюлите „Кабинет“. Продолжительность фильма – 1 ч.

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