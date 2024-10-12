Чем в субботу заняться в Вильнюсе? Список мероприятий

День Средневековья

Где? Бастион

Когда? с 12:00 до 18:00 ч.

В этот день ремесленники, реконструкторы живой истории, военные и шуты приготовили разные развлечения и готовы рассказать об истории в интересном формате.

12 октября 12–18 ч. в бастионе состоится День Средневековья. Можно будет познакомиться как с военным делом, так и с кухней того периода!

MOратон

Где? музей Mo

Когда? весь день

С 12 октября в музее MO посетителей ждет интересный опыт: открытие новой выставки „Изнутри“. Посетителей приглашают на сознательную встречу с произведениями искусства.