Чем в субботу заняться в Вильнюсе: список мероприятий

1. Европейский турнир боевых искусств-фестиваль Alberio kalavijas

Где? Бастион вильнюсской крепостной стены

Когда? с 11:00 до 18:00 ч.

20 апреля Литовский национальный музей предлагает посмотреть живую историю в бастионе крепостной стены – там состоится европейский турнир боевых искусств-фестиваль Alberio kalavijas. Будут представлены исторические боевые искусства.

2. 5-ый день рождения ЗАОЧНОГО ВИЛЬНЮСА

Где? разные места

Когда? с 10:00 ч.

Проект Вильнюсского муниципалитета "Заочный Вильнюс" (Neakivaizdinis Vilnius) приглашает на мероприятия по случаю своего 5-го дня рождения.

Во время экскурсий желающим покажут 30 мест, в которые не попадают лучи солнца: подвалы гостиниц, подземелья библиотек и музеев, наследие индустриальных районов и др.