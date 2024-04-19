Чем в субботу заняться в Вильнюсе: список мероприятий

1. Европейский турнир боевых искусств-фестиваль Alberio kalavijas
Где? Бастион вильнюсской крепостной стены
Когда? с 11:00 до 18:00 ч.
20 апреля Литовский национальный музей предлагает посмотреть живую историю в бастионе крепостной стены – там состоится европейский турнир боевых искусств-фестиваль Alberio kalavijas. Будут представлены исторические боевые искусства.
2. 5-ый день рождения ЗАОЧНОГО ВИЛЬНЮСА
Где? разные места
Когда? с 10:00 ч.
Проект Вильнюсского муниципалитета "Заочный Вильнюс" (Neakivaizdinis Vilnius) приглашает на мероприятия по случаю своего 5-го дня рождения.
Во время экскурсий желающим покажут 30 мест, в которые не попадают лучи солнца: подвалы гостиниц, подземелья библиотек и музеев, наследие индустриальных районов и др.
3. День математиков и информатиков (MIDI)
Где? разные места
Когда? с 10:00 ч.
Студенты математики и информатики Вильнюсского университета в 43-ий раз отметят свой день MIDI.
20–21 апреля будет проходить известный проект - LAN Party, во время которого проведут состязания по разным компьютерным играм.
20 апреля на ул. Наугардуко, 24, состоится также шахматный турнир.
Участников праздника ждет и турнир по спортивному покеру.
4. 19-ый день рождения клуба TAMSTA
Где? Tamsta
Когда? с 20:00 ч.
В клубе Tamsta выступят известные литовские исполнители и оркестр Tamsta.
5. ORIGIN : TECHNICAL ITCH
Где? Лофт
Когда? с 20:00 ч.
ANAMORPHIC VISION представляет мероприятие ORIGIN, флагман которого – легенда темного Drum and Bass TECHNICAL ITCH.
6. Fashion Revolution Week’24
Где? Gallery 1986
Когда? с 12:00 ч.
Приглашаем на мероприятие устойчивой моды Fashion Revolution в Вильнюсе!
7. Концерт государственного хора Vilnius
Где? Центр культуры Новой Вильни
Когда? с 14:00 ч.
Государственный хор Vilnius – коллектив профессионалов. Он идет в ногу с современностью, но не забывает и минувшие эпохи, классику. Особое внимание хор уделяет распространению литовской музыки. Vilnius уже записал 15 компакт-дисков, 300 его произведений хранится в фондах ЛРТ. С 2015 г. коллектив возглавляет Артурас Дамбраускас.
8. Паулина Паукштайтите – "Наша магия"
Где? Костел Св. Екатерины
Когда? с 20:00 ч.
Паулина Паукштайтите приглашает на акустический концерт "Наша магия" (Mūsų magija).