Чем ситуация в Литве отличается от ситуации в Украине: сейчас и мыслей нет об этом, не шутите

"Есть несколько моментов, которые надо помнить. Начнем с фундаментального: мы находимся в другой лиге безопасности, нежели Украина, Грузия, Молдова и некоторые другие страны. Мы - страна НАТО. Представитель страны НАТО, которая много лет проработала в Альянсе, сказала: "я работаю в НАТО 40 лет. За это время в России сменилось немало правителей, и ни один из них не пытался испытать 5-ю статью. Это Рубикон, который они не осмеливались перейти". Это важно понять", – акцентировал Кащюнас.

Второй момент, на который он обратил внимание - сейчас вокруг Украины и в ней находится 70-80% всех готовых к боевым действиям российских мощностей.

"И мы видим, что там они сталкиваются с проблемами. Это значит, что где-то еще начать такие же действия сейчас невозможно, у них есть проблемы там, где они надеялись на быстрый успех. Каждый день боев в Украине затягивает россиян - это значительный удар по всем планам когда-то в будущем что-то проектировать в иных направлениях", – акцентировал Кащюнас.

Третий момент – разведка. "Что мы наблюдали за последние три месяца - у НАТО мощная разведка. Она постоянно сообщала, что что-то начнется, но мы не верили (...)", – сказал он.

Gynyba Šaltojo karo metu © Asmeninio albumo nuotrauka

"Дорогие, будьте спокойны, м будем знать заранее. НАТО за это время сплотит силы", – успокаивал Кащюнас.

Он также выделил нашу волю к сопротивлению.

"Литовцы – не лыком шиты. Мы с украинцами когда-то вместе вели партизанскую войну, защищались от этой империи зла. Эта ДНК у нас есть. Если у нас будет сильная воля к сопротивлению (не страх и паника), то никто сюда не придет", – заметил он.

Говоря о гражданском обществе, он подчеркнул, что мы многому учимся у Украины.

Что делать и чего не делать?

Литовская армия в фейсбуке поделилась информацией, что делать сейчас:

1. Сначала договоритесь с самими собой. Все сейчас испытывают похожие чувства: ничего не хотят, все мысли – в одном направлении, все валится из рук. Но сейчас надо максимально вернуть самообладание. Как это сделать? Военные психологи предлагают: спокойно и не спеша сделайте то, что поможет обрести покой. Если нам будет спокойнее, когда есть дома запасы еды на три дня, купите. Это продукты с большим сроком годности, калорийные продукты, орехи, сладости – пожалуйста. Две канистры горючего – почему бы и нет, все равно постоянно используем. Если человеку спокойнее, когда у него есть оружие для самообороны – он должен обратиться в полицию за разрешением. Спокойствие – одно из самых страшный оружий, опасный враг - тот, кто спокоен и не мечется.

2. Второй совет. Продолжайте выполнять свою работу - как можно лучше и эффективнее. Если вы работаете в автосервисе - чините больше машин. Если в ветеринарной клинике – принимайте больше животных. Если фермер, а погода хорошая – поезжайте в поля. Работающее государство сложно взять.

Чего не делать:

1. Не раздавайте советы учреждениям, как им работать. Не спрашивайте у военных, вылетели ли вертолеты и заминированы ли дороги. Военные все делают своевременно.

2. Хорошо подумайте прежде чем стать членом Союза стрелков, добровольцев и т.д. Если вы в первый раз об этом подумали только 24 февраля 2022 г (в день нападения России на Украину), подождите и дайте дорогу тем, кто давно об этом думал и этот день стал для него точкой перелома. Количество мест не бесконечное, в некоторых организациях уже очень много членов. Это радует, но надо смотреть на вещи трезво, выяснить, не являетесь ли вы "эмоциональным военным".