Чем ближе май – тем меньше тепла: прогнозируют заморозки

После обеда облачность увеличится. Местами, в основном в Жемайтии и в центральных районах, пройдут небольшие дожди. Днем будет 10–15 градусов тепла.

В среду ночью в Литву придет холодная часть антициклона. Вероятность осадков невелика, будет больше прояснений. Ночью будет 1–5 градусов тепла, местами чуть ниже нуля. На поверхности почвы во многих местах ожидаются заморозки 0–3 градуса.

В среду днем в Литву придет малоактивный атмосферный фронт, поэтому местами, в основном на северо-востоке, прогнозируют небольшой дождь. Всем будет всего 7–12 градусов тепла.

В четверг вероятность осадков будет невелика. Ночью во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов, только местами будет чуть выше нуля. Днем воздух снова прогреется до 7–12 градусов тепла.