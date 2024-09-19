Чеки заправки Jozitа снова в центре внимания: сеть призывает голосовать за Жемайтайтиса и его партию

„Я, Йонас Йокубаускис, верю и доверяю Ремигиюсу Жемайтайтису и его партии „Заря Немана“. Призываю голосовать за него. Искренняя благодарность!!“ – сказано в чеке.

Под агитацией указано, что это политическая реклама, оплаченная партией „Заря Немана“.

Напомним, что о чеках Jozitа писали зимой, когда вступил в силу акциз на сжиженный газ для бытовых потребителей. Компания занимается продажей газовых баллонов. В чеках она указывала, что „Союз отечества-Консерваторы ввели акциз на быт“. Когда этот вопрос стали обсуждать, было решено исправить информацию и заменить „виновника“, на СО-ХДЛ , Движение либералов и Партию свободы.