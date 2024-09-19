2024.09.19 06:58

Чеки заправки Jozitа снова в центре внимания: сеть призывает голосовать за Жемайтайтиса и его партию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Partija “Nemuno aušra“
Partija “Nemuno aušra“
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Жители в социальных сетях делятся фотографиями чеков заправок Jozita. На этот раз клиентов призывают на парламентских выборах голосовать за нарушившего клятву депутата Ремигиюса Жемайтайтиса и его партию „Заря Немана“.

„Я, Йонас Йокубаускис, верю и доверяю Ремигиюсу Жемайтайтису и его партии „Заря Немана“. Призываю голосовать за него. Искренняя благодарность!!“ – сказано в чеке.

Под агитацией указано, что это политическая реклама, оплаченная партией „Заря Немана“.

Напомним, что о чеках Jozitа писали зимой, когда вступил в силу акциз на сжиженный газ для бытовых потребителей. Компания занимается продажей газовых баллонов. В чеках она указывала, что „Союз отечества-Консерваторы ввели акциз на быт“. Когда этот вопрос стали обсуждать, было решено исправить информацию и заменить „виновника“, на СО-ХДЛ , Движение либералов и Партию свободы.

Однако Государственная налоговая инспекция указала, что такие чеки - не отвечают установленным требованиям и распорядилась не выдавать чеки с такими надписями.

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