Чехия хочет запустить прямой поезд из Праги в Литву

Как сообщает 15min со ссылкой на местные СМИ и посольство Литвы в Праге, поезд будет следовать из Праги в Каунас, где можно будет пересесть на поезд LTG Link до Вильнюса. Пробная эксплуатация новой линии начнется уже в августе этого года.

Новостью о планируемой линии поделилось в Facebook посольство Литвы в Праге. „Компания Gepard Express хотела бы ввести пять новых железнодорожных маршрутов дальнего следования по всей Европе. На данный момент наибольший прогресс достигнут в создании линии из Праги в Литву“, - приводит сообщение портал lrt.lt.