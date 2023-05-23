aA
В Вильнюсе во время заторов иногда можно увидеть необычные картины. Читательница портала поделилась видео, на котором видно, как в машине везут козу, пишет madeinvilnius.lt.
Казалось бы, ничего из области фантастики не произошло, однако эта картина подняла настроение многим водителям.
Видео можно увидеть здесь.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После разразившегося из-за дуба скандала компания останавливает проект
После того как в Вильнюсе в выходные дни самовольно...
Оппозиция отказалась от встречи по вопросу досрочных парламентских выборов
Оппозиция не услышала приглашения лидера...
В Вильнюсе прогремел концерт немецкой рок-группы Rammstein
В понедельник вечером тысячи поклонников рока...
Чего только не бывает: по Вильнюсу в машине везли козу
В Вильнюсе во время заторов иногда можно увидеть...