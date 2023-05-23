Чего только не бывает: по Вильнюсу в машине везли козу

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В Вильнюсе во время заторов иногда можно увидеть необычные картины. Читательница портала поделилась видео, на котором видно, как в машине везут козу, пишет madeinvilnius.lt.
Ožka automobilyje Stopkadras
Ožka automobilyje Stopkadras

Казалось бы, ничего из области фантастики не произошло, однако эта картина подняла настроение многим водителям.

Видео можно увидеть здесь.

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