Частный вертолет не выпустили из Каунаса в Россию

21 апреля вертолет прилетел на Палукнисский аэродром из Латвии и вскоре, в тот же день, вылетел в Каунасский аэропорт. Согласно представленному плану полета, воздушное судно планировало вылететь из Каунаса в Псков. После оценки данного факта, при содействии со стороны госпредприятия "Oro navigacija", компании по наземному обслуживанию и ЛАТБ, вертолет не был допущен к вылету из Литвы.
В понедельник владелец вертолета связался с ЛАТБ и сообщил, что вертолет должен был лететь в Астану (Казахстан).
Как сообщается в пресс-релизе, в настоящее время ЛАТБ ожидает все необходимые документы, чтобы удостовериться в соблюдении всех международных санкций. Пока ЛАТБ не оценит все обстоятельства рейса, вертолет, находящийся в Каунасском аэропорту, не будет допущен к вылету из Литвы.
Регламент ЕС запрещает выдавать разрешение на посадку, взлет или полет над территорией Европейского союза всем (в том числе частным) российским авиаперевозчикам, воздушным судам, зарегистрированным в России, воздушным судам, не зарегистрированным в России и принадлежащим, заказанным или иным образом контролируемым российскими физическими или юридическими лицами.
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