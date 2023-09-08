Частному перевозчику не хватает водителей, в Вильнюсе опять меняют расписание транспорта

Несколько дней подряд сообщается о том, что на некоторых маршрутах общественного транспорта в Вильнюсе не будет запланированных рейсов, меняется расписание. Причина - компании Transrevis, которая обслуживает эти маршруты, не хватает работников, пишет 15min.