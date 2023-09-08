Частному перевозчику не хватает водителей, в Вильнюсе опять меняют расписание транспорта

По данным портала, город пока не угрожает компании санкциями, ведут переговоры, пытаются решить проблему. Глава компании надеется, что на следующей неделе удастся решить проблему.
"Важная информация для пассажиров общественного транспорта – один из перевозчиков, предоставляющих услуги – ЗАО Transrevis - столкнулся с нехваткой водителей, поэтому сегодня утром, после обеда и вечером не будут осуществляться запланированные рейсы на маршрутах 4G, 7, 14, 26, 43, 55 автобусов", – сообщает муниципальная компания "Услуги сообщения".