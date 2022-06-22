Части вильнюсцев придется менять способ отопления домов

Вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что из-за плохих привычек некоторых горожан зимой в городе положение бывает опасным.

"Самая большая проблема - уголь и торфяные брикеты, именно они при сгорании дают больше всего вредных веществ и копоти. KЭто приводит к сильному загрязнению воздуха. Особенно в холодное время года, когда температура опускается ниже 10 градусов, этим воздухом дышат горожане", – сказал LNK вице-мэр.

По его словам, на загрязнение влияет и местоположение этих объектов, рельеф местности.

"Центральная часть города, Старый город, находится в яме, поэтому в холодное время года над этой частью города держится смог (...). Жверинас, Шнипишкес – в этих районах много частных домов, которые топят твердым топливом, все еще используют торфяные брикеты и уголь", – сказал Бенкунскас.

Он согласен с тем, что использование этого топлива обусловлено финансовыми причинами, но напоминает, что главное - здоровье.

"Если бы "Вильнюсские теплосети" решили жечь в городе уголь и брикеты из торфа, то уровень загрязнения был бы очень большим. Надо понять, что это наносит вред нашему здоровью", – сказал Бенкунскас.

Он сказал, что не может сказать, сколько денег потребуется на замену котлов или системы отопления.

"Все расходы индивидуальны, но их можно подсчитать, все можно решить, тем более, что есть компенсации, а перемены ценны в долгосрочной перспективе", – убежден вице-мэр.

Он напомнил, что Агентство управления проектами окружающей среды уже не первый год выплачивает компенсации людям, которые соглашаются отказаться от старых систем отопления и переходят на использование теплонасосов "воздух-воздух" или, "Воздух-вода". Агенство платит компенсации и тем, кто переходит на использование центрального отопления.

"Финансовый механизм такой, что выплачивают половину расходов. В этом году Вильнюсский муниципалитет прибавит еще 15% из своего бюджета", – сказал Бенкунскас.

По его словам, малоимущие жители получат компенсацию в размере 100% расходов.

"Надо не лениться, заполнить заявки, обратиться, проявить активность и все расходы будут погашены тем, для кого они могут стать проблемой, им это ничего не будет стоить", – заметил политик.

Он признал, что некоторые люди могут не обратить внимание на новые требования, но их ждут штрафы.

"Будет так: запрет вступил в силу, за несоблюдение правил грозит финансовая ответственность. Проблема в том, как познакомить людей с порядком и представить способы решения проблемы. Ведь это на пользу самим людям: отказываемся от вредного способа отопления, который доставляет нам много бед зимой", – сказал вице-мэр.