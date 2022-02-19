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Лицам из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Княжества Андорра, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и Святого Престола (город-государство Ватикан), даже если они не привиты или не переболели, больше не нужно делать тест на COVID-19, изолироваться и заполнять анкету пассажира на сайте Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą
Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą
© Martynas Jaugelavičius

В Минздраве отмечают, что отныне список пораженных стран будет обновляться только по мере необходимости с учетом эпидемиологической ситуации в Литве и мире. Последний опубликованный список затронутых стран вступил в силу 15 февраля 2022 года.

Минздрав также напоминает, что с 15 февраля в Литву могут въезжать граждане стран, выдающих и признающих цифровой COVID-сертификат ЕС, и лица, проживающие в этих странах на законных основаниях. Настоящее Решение распространяется на прибывающих из Албании, Армении, Фарерских островов, Израиля, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Черногории, Ливана, Молдовы, Марокко, Новой Зеландии, Панамы, Сакартвелла, Сальвадора, Сербии, Сингапура, Северной Македонии, Тайваня, Таиланда, Туниса, Того, Турции, Украины, Восточной Республики Уругвай, Республики Кабо-Верде.

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Граждане и жители этих стран, которые прибывают в Литву, больше не будут обязаны соответствовать предусмотренным исключениям или получать специальное разрешение на въезд, но сделать тест на COVID-19 обязаны лица, которые: вообще не были вакцинированы против COVID-19, не завершили полную схему вакцинации или прошло менее 14 дней после полной вакцинации; были привиты непризнанными в Литве вакцинами; были полностью вакцинированы менее чем за 270 дней до этого и не получили бустерную дозу вакцины; переболели от COVID-19 в течение 180 дней.

Лица, прибывающие из третьих стран, которые не соответствуют действующим в Литве критериям вакцинации и перенесенного заболевания, не позднее, чем за 72 часа до поездки, должны будут сделать ПЦР-тест и сообщить об отрицательном результате перевозчику перед посадкой в ​​самолет, автобус, паром или другое транспортное средство. Путешественники могут привезти отрицательный результат ПЦР-теста на собственном транспорте, а также сделать ПЦР-тест или тест на антиген по прибытии в Литву - в течение 24 часов после прибытия они должны зарегистрироваться на тест в лечебном учреждении или лаборатории по своему выбору, отмечает Минздрав.

Всем другим гражданам третьих стран и лицам, проживающим в них на законных основаниях, по-прежнему будет запрещен въезд в Литву до 31 марта 2022 года, но исключения будут по-прежнему применяться к лицам, привитым вакцинами, признанными в Литве, представителей профессий, утвержденных постановлением, и иных лиц, указанных в постановлении.

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