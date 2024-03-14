Часть жителей получит увеличенные пенсии – пересчитывают пенсии работающих

Самозанятым пенсии пересчитают после того как они заполнят декларацию доходов за 2023 год и переведут взносы в "Содру". В этом году это надо сделать до 2 мая. Самозанятые могут не платить содровские взносы, но если они не будут этого делать, то не будет увеличиваться их стаж и учетные баллы.