Часть жителей получит увеличенные пенсии – пересчитывают пенсии работающих

Размер пенсии в Литве зависит от стажа, пенсионных баллов, показателя базовой пенсии и размера баллов в тот месяц, когда человек получает пению.
Если пенсионер продолжает работать и платит содровские отчисления, то ежегодно его пенсия увеличивается.
Например, если в 2023 г. пенсионер весь год получал минимальную зарплату (2023 г. – 840 евро), то его пенсия увеличится почти на 11 евро.
Пенсии некоторых работавших в прошлом году пенсионеров и инвалидов не увеличатся или увеличатся незначительно.
Причина - пересчет пенсий в 2018 году, когда некоторым получателям самых маленьких пенсий их пересчитали и применили правило неснижения выплат. Поэтому если после пересчета она все равно меньше установленной, человеку будут платить прежнюю сумму.
По данным "Содры", сейчас в Литве работают около 79 000 пенсионеров по старости и 40 000 инвалидов.
Их пенсии ежегодно растут не только из-за индексирования, но и благодаря появлению дополнительного стажа и пенсионных баллов.
Данные обновляют автоматически, работающим пенсионерам никуда обращаться не надо. Каждому получателю пенсии ее пересчитывают индивидуально.
Обновленные пенсии выплачивают до июля вместе с недоплатой за все месяцы, начиная с января.
Самозанятым пенсии пересчитают после того как они заполнят декларацию доходов за 2023 год и переведут взносы в "Содру". В этом году это надо сделать до 2 мая. Самозанятые могут не платить содровские взносы, но если они не будут этого делать, то не будет увеличиваться их стаж и учетные баллы.