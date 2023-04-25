Часть жителей Литвы столкнулась со сбоями в работе сайта ГНИ

Один читатель, который хотел перевести 1,2% подоходного налога, сказал, что видел только белый экран (он прислал скриншот экрана), потом появилась надпись "произошли сбои в системе".

Правда, сейчас система восстановлена и работает.

ГНИ указала Delfi, что делает все возможное, чтобы устранить неполадки.

"После того как стало известно, что некоторые клиенты не могут перевести часть подоходного налога, ГНИ обновляет систему, чтобы как можно скорее устранить неполадки. Приносим извинения за доставленные неудобства и, если у вас не получается подать документ, просим попробовать это сделать позже", – сказала пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте.

По ее словам, во вторник жители подали 4956 таких заявок, всего подано больше 350 000.