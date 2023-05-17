Часть жителей Литвы получит письма ГНИ: призывают заплатить налоги, поскольку уже начисляют пеню

В ближайшие дни письма получат больше 55 000 жителей, которые в общей сложности не перевели больше 5 евро ПН и других налогов. Общая сумма задолженности составляет 39,4 млн. евро. Уведомления жители получат через систему Mano VMI, те, кто не пользуются электронными услугами, получат письма по почте. ГНИ напоминает, что самый простой способ узнать, сколько вы должны заплатить – подключиться к Mano VMI.

"Всем, кто забыл до 2 мая заплатить налоги, считают пеню, поэтому призываем жителей заплатить налоги как можно скорее, чтобы не накопилась большая дополнительная сумма", – сказала представитель ГНИ Джюгинта Балчюнене.

Она напоминает, что люди, испытывающие финансовые трудности и не могут в установленный срок заплатить налоги, могут договориться о погашении долга по частям – для этого надо заключить специальный договор с ГНИ. Такие договоры заключили больше 4000 жителей. В общей сложности они должны перевести 5,5 млн. евро.

ГНИ напоминает, что заплатить налоги можно через Mano VMI, э-банкинг, в других местах. Если вы платите налог за другого человека, важно указать его имя, фамилию, персональный код и код взноса (1441).

Если житель получает уведомления по обычной почте, важно проверить верно ли он указал место жительства. Это можно сделать в старостве или, подключившись к системе "Электронных ворот власти" (Elektroniniаi valdžios vartаi).

Больше информации можно найти на сайте – www.vmi.lt > Domiuosi mokesčių ir baudų sumokėjimu, savo permokomis ir skolomis.

Консультацию по телефону можно получить, позвонив по номерам 1882 (+370 5 260 5060).

ГНИ напоминает – перед посещением отделения ГНИ нужна предварительная регистрация.