Часть жителей Литвы перед Пасхой получила "подарок" от "Содры": суммы удивили, будут считать пеню

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Больше 100 000 жителей Литвы получили пасхальный "подарок" от Фонда социального страхования ("Содры") – им напомнили о задолженности за время карантина. Некоторые жители успели забыть о том, что во время карантина не платили налог на здравоохранение, сейчас им об этом напоминают работники "Содры". Правда, Центробанк Литвы подсчитал, что во время карантина жители сумели сэкономить рекордное количество средств – больше 6 млрд. евро. Об этом рассказали журналисты телеканала LNK.

Фотограф Гедиминас работает на себя уже 15 лет, он работает на разных праздниках и свадьбах. Сейчас у него отнюдь не праздничное настроение.

"Коллега получил. Суммы немаленькие", – сказал он.

"Содра" напоминает, что после карантина прошли два года, пришло время возвращать долги.

"Если люди столкнулись с финансовыми трудностями, не могли работать, они могли не платить ОНЗ, но все равно были застрахованы на случай болезни", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

Об этой отсрочке часть жителей забыла.

"Людей не освободили от уплаты долга, просто отложили срок выплаты", – напомнила Козич.

"Я об этом забыл. А сейчас получил уведомление", – признал Гедиминас.

Получившие письма жители, стали звонить в "содру".

"Звонков поступает очень много", – сказала Козич.

115 000 самозанятых, которые не платили налоги, должны вернуть их до 30 апреля, в противном случае они станут должниками.

С мая "Содра" начнет считать пеню, а если потребуется – взыщет долги.

"Это могут быть и незначительные суммы, максимум, что накопилось за два карантина - почти 700 евро", – заметила Козич.

"Это довольно большая сумма. Фотографы не работают постоянно, как другие", – сказал Гедиминас.

Часть жителей недовольны тем, что получили уведомления только на свои страницы на сайте "Содры", а не по эл. почте, как хотели.

"Самозанятый сам себя трудоустраивает – сам заботится об уплате налогов. Такой человек должен время от времени заглядывать на свою страницу на сайте "Содры", – сказала Козич.

Центробанк считает не долги, а накопления жителей в карантин.

"Получилось 6 млрд., это, грубо говоря, 15% всех доходов домашних хозяйств за 2022 г", – сказал экономист ЦБ Дарюс Имбрасас.

"Это солидная сумма, которую удалось накопить жителям", – сказала экономист Индре Гените-Пикчене.

Эта сумма в 3-5 раз превышает историческую среднюю сумму накоплений.

"В то время росли зарплаты, а возможности потратить деньги были ограничены", – объяснила Гените-Пикчене.

"Государство тоже способствовало появлению накоплений, были социальные выплаты, были откладывания налогов – так у жителей появились "свободные" деньги", – заметил Имбрасас.

Государство в карантин выплачивало и разные выплаты, чтобы помочь людям в тяжелый период. Правда, деньги получали и те, кто в них нуждался, и те, кто мог без них обойтись. Последние и накопили больше денег.

"Большую часть получили самые богатые домашние хозяйства в Литве", – сказал Имбрасас.

Богатые жители инвестировали накопленные во время пандемии деньги в акции, облигации, сделали вклады, вернули кредиты. 1/5 – купила недвижимость.

"Видимо, люди боялись, что наличные обесценятся, поэтому мы видим, что немало денег инвестировали в недвижимость. Наконец, если взглянуть на то, что было в конце прошлого года, то мы заметили, что ликвидных денег в виде накоплений на счетах или наличных практически не осталось", – сказал Имбрасас.

Сейчас, по сравнению с карантином, накопления жителей уменьшились в 3 раза.

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