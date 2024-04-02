Часть жителей Литвы перед Пасхой получила "подарок" от "Содры": суммы удивили, будут считать пеню

Фотограф Гедиминас работает на себя уже 15 лет, он работает на разных праздниках и свадьбах. Сейчас у него отнюдь не праздничное настроение.
"Коллега получил. Суммы немаленькие", – сказал он.
"Содра" напоминает, что после карантина прошли два года, пришло время возвращать долги.
"Если люди столкнулись с финансовыми трудностями, не могли работать, они могли не платить ОНЗ, но все равно были застрахованы на случай болезни", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.
Об этой отсрочке часть жителей забыла.
"Людей не освободили от уплаты долга, просто отложили срок выплаты", – напомнила Козич.
"Я об этом забыл. А сейчас получил уведомление", – признал Гедиминас.
Получившие письма жители, стали звонить в "содру".
"Звонков поступает очень много", – сказала Козич.
115 000 самозанятых, которые не платили налоги, должны вернуть их до 30 апреля, в противном случае они станут должниками.
С мая "Содра" начнет считать пеню, а если потребуется – взыщет долги.
"Это могут быть и незначительные суммы, максимум, что накопилось за два карантина - почти 700 евро", – заметила Козич.
"Это довольно большая сумма. Фотографы не работают постоянно, как другие", – сказал Гедиминас.
Часть жителей недовольны тем, что получили уведомления только на свои страницы на сайте "Содры", а не по эл. почте, как хотели.
"Самозанятый сам себя трудоустраивает – сам заботится об уплате налогов. Такой человек должен время от времени заглядывать на свою страницу на сайте "Содры", – сказала Козич.
Центробанк считает не долги, а накопления жителей в карантин.
"Получилось 6 млрд., это, грубо говоря, 15% всех доходов домашних хозяйств за 2022 г", – сказал экономист ЦБ Дарюс Имбрасас.
"Это солидная сумма, которую удалось накопить жителям", – сказала экономист Индре Гените-Пикчене.
Эта сумма в 3-5 раз превышает историческую среднюю сумму накоплений.
"В то время росли зарплаты, а возможности потратить деньги были ограничены", – объяснила Гените-Пикчене.
"Государство тоже способствовало появлению накоплений, были социальные выплаты, были откладывания налогов – так у жителей появились "свободные" деньги", – заметил Имбрасас.
Государство в карантин выплачивало и разные выплаты, чтобы помочь людям в тяжелый период. Правда, деньги получали и те, кто в них нуждался, и те, кто мог без них обойтись. Последние и накопили больше денег.
"Большую часть получили самые богатые домашние хозяйства в Литве", – сказал Имбрасас.
Богатые жители инвестировали накопленные во время пандемии деньги в акции, облигации, сделали вклады, вернули кредиты. 1/5 – купила недвижимость.
"Видимо, люди боялись, что наличные обесценятся, поэтому мы видим, что немало денег инвестировали в недвижимость. Наконец, если взглянуть на то, что было в конце прошлого года, то мы заметили, что ликвидных денег в виде накоплений на счетах или наличных практически не осталось", – сказал Имбрасас.
Сейчас, по сравнению с карантином, накопления жителей уменьшились в 3 раза.