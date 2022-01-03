"В Конституции Литвы сказано, что "тот же человек не может быть выбран президентом больше двух раз подряд", – сказал LNK один из создателей Конституции Витаутас Синкявичюс.

"Один из способов пресечения концентрации власти в одних руках - ограничение сроков полномочий. Президент - очень влиятельная фигура, должность, у него много полномочий, поэтому ограничение сроков полномочий пресекает путь развитию нехороших тенденций в стране", – сказал судья.

Однако есть и такие юристы, политики, которые считают, что президентом можно быть всего два раза в жизни.

"Я, читая Конституцию, так ее и понимаю, – два раза, не больше", – сказал LNK социал-демкрат Альгирдас Сисас. Он назвал риски, к которым привела бы власть того же человека после перерыва.

"Так мы можем стать похожими на Россию или Беларусь, или еще какую-то страну, где семейство, кланы интересов узурпируют власть и правят страной долго и нудно", – сказал политик.

По словам Сисаса, в Конституции о возможности идти во власть после перерыва речь не идет. Об этом можно лишь догадываться.

"Наверное, кто-то думает, что после 4-5 лет можно претендовать еще раз. Я сомневаюсь в этом, думаю, и Конституционный суд это так разъяснит", – сказал LNK Сисас.

Бывший председатель КС Дайнюс Жалимас подтвердил, что на этот вопрос нет однозначного ответа.

"Конституция - вообще живой организм, он развивается, когда его объясняют. Разъяснение Конституции через 30 лет может отличаться от того, как ее объясняли во время написания, учитывается практика других стран, где сроки полномочий ограничены максимум двумя", – сказал он.

Сейчас есть лишь один человек, для которого это положение актуально - Даля Грибаускайте.

В декабре агентство Eltа провело опрос, который показал, что больше всего жителей Литвы (17%) хотело бы, чтобы президентом был Гитанас Науседа, 8,1% хотели бы видеть на этом посту Саулюса Сквернялиса, а 6,4% - Грибаускайте.

"Это указывают и международные авторитетные организации. Например, Венецианская комиссия, членом которой я являюсь, неоднократно принимала такое мнение, что ограничение срока полномочий президента связано с пресечением риска авторитарных тенденций", – сказал Жалимас.

"Я здесь не вижу оснований для конституционного спора. До сих пор все, кто разъяснял Конституцию студентам, говорили, что два срока полномочий подряд и означают - подряд, после перерыва можно претендовать снова", – сказал LNK Синкявичюс.

Сама Грибаускайте не говорила о том, рассматривала бы она возможность снова возглавить страну или нет.