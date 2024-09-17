Часть жителей чувствует себя небезопасно в автомобилях людей, предоставляющих услуги подвоза

Депутат Гинтаутас Палуцкас весной предлагал поправки к Кодексу дорожного транспорта. По его словам, число случаев сексуального домогательства и разных конфликтов сократилось бы, если бы водители, предоставляющие такие услуги, в обязательном порядке пользовались бы камерами как внутри салона, так и снаружи.

„Я всегда сообщаю подругам, что еду. На всякий случай…“, „я потому и не пользуюсь услугами, мне это кажется опасным, лучше уже общественный транспорт“ – комментировали женщины.

„Да, опыт бывает разный. Обычно бывает хороший“, – сказал Скуодис. По его словам, из-за безопасности ему не пришлось беспокоиться: „Все было в порядке“. Однако некоторые клиенты, особенно женщины и девушки, сталкиваются с иной реальностью.

„Это предложение связано с массой проблем. Во-первых, кто гарантирует защиту данных“, – сказал Скуодис.

„Оказывается, лоббисты в министерстве крепче тех, что в парламенте, ведь парламент в первом чтении эти поправки одобрил. Видимо, в министерстве коридоры уже“, – сказал Палуцкас.

„На самом ли деле всегда хотели бы пассажиры и водители, чтобы велась съемка. Это ведь персональные данные, туда попали бы и личные беседы“, – сказал председатель Ассоциации курьеров и водителей Далюс Рудокас.

„Это было бы в интересах самих водителей, чтобы разные ситуации решались, чтобы были доказательства“, – сказал Палуцкас. Водители согласны делать аудиозаписи, но не хотят устанавливать видеокамеры.

По данным министерства, как пассажир, так и водитель могут злоупотреблять собранными данными, будет игнорироваться частная жизнь водителя.

„Так ведь есть камеры в автобусах, на улицах, чем больше, тем выше уровень безопасности“, – считают прохожие на улице.

Поправки предполагали, что записи таких камер хранились бы 14 дней.

„Это непропорционально большая ноша для бизнеса. Вы только подумайте, все водители должны будут установить оборудование. Мы подсчитали, указали суммы, это миллионы“, – сказал Скуодис.

По данным министерства, есть другие способы защиты пассажиров. Он сам может возить камеру, установить свое место и т.д.“, – напомнил он.

Водители предлагают более простой способ решения проблем.