Часть забора на границе Литвы с Беларусью может появиться еще до весны

"Мы должны поспешить, чтобы нашлись ведомства, подрядчики, генеральный подрядчик, который будет отвечать за весь процесс. (...) Госучреждения - не самые лучшие предприниматели или исполнители проектов", - в интервью информационному порталу 15min.lt в среду заявил глава страны.
"Я думаю, что это может быть одно из энергетических предприятий, у которого есть опыт реализации инфраструктурных проектов", - добавил он.
Г. Науседа отметил, что предложение Службы охраны госграницы о возведении стены с колючей проволокой является экономически приемлемым решением.
"Это достаточно эффективное решение, которое мы можем реализовать на первом этапе уже до следующей весны, и это, должно быть, позволит нам защитить границу в особо чувствительных местах, где мы видим самый активный поток мигрантов", - отметил президент.
Он также утверждал, что этот вопрос обсудил с премьер-министром Ингридой Шимоните.
Премьер-министр в среду заявила, что в пятницу правительство намерено утвердить необходимые для ускорения строительства забора проекты правовых актов, которые будут переданы в Сейм на следующей неделе.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
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