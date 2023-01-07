Как сообщается в пресс-релизе учреждения, с этой недели к электронным услугам системы самообслуживания Центра реестров добавилась возможность клиентам электронным способом заключит договор аренды или безвозмездного пользования, после подписания квалифицированной эл. подписью и оплаты услуги незамедлительно зарегистрировать его, а также подать заявление о снятии с учета юридического факта в отношении уже истекшего договора аренды или безвозмездного пользования или о расторжении договора до истечения срока его действия.
"(...) До сих пор зарегистрировать договоры и таким образом обнародовать факт заключения договора аренды можно было только путем физической подачи заявления в отделении Центра реестра, отправки его по электронной или обычной почте. Заключение и регистрация данных договоров на сайте самообслуживания может послужить большим стимулом для их регистрации и в то же время обеспечить появление защиты как для арендаторов, так и для владельцев недвижимости" — говорит Вилите.
На сегодняшний день на сайте самообслуживания Центра реестра можно заказать и получить следующие услуги, связанные с реестром и кадастром недвижимости: бесплатно просмотреть перечень реестровых записей об имуществе лица, принадлежащего ему на правах собственности, приобрести электронную копию выписки из реестра недвижимости о принадлежащем лицу имуществе, выписку из кадастровой карты недвижимости, заказать работы по определению или ревизии кадастровых данных, работы по сертификации энергоэффективности зданий и прочие услуги.
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