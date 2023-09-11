Часть продуктов дешевеет, но ситуация не радует: некоторые товары должны дорожать

По словам Чепкаускаса, можно сказать, что сейчас наблюдается определенный момент равновесия.

"Из 52 товаров, за ценами на которые мы наблюдаем, 26 подорожали, а 26 подешевели, так что наблюдается определенный баланс. На 10% и больше подорожали 15 товаров, подешевели – 10. Если взглянуть на всю корзину, то она подорожала на 13%, по сравнению с маем. Похоже, цены устанавливаются на уровне прошлого года. Чего доброго, статистика покажет дефляцию или снижение цен", – сказал специалист.

Но, по его словам, жителям легче не станет.

"В августе цены были на 30% выше, чем в 2021 году, грядет отопительный сезон, но в этом году цены на отопление должны быть ниже, а цены на продукты - такими же, как в прошлом году. Они будут высокими, но расти не будут", – сказал Чепкаускас.

Он заметил, что некоторые продукты еще будут дорожать.