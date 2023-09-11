Часть продуктов дешевеет, но ситуация не радует: некоторые товары должны дорожать

По словам Чепкаускаса, можно сказать, что сейчас наблюдается определенный момент равновесия.
"Из 52 товаров, за ценами на которые мы наблюдаем, 26 подорожали, а 26 подешевели, так что наблюдается определенный баланс. На 10% и больше подорожали 15 товаров, подешевели – 10. Если взглянуть на всю корзину, то она подорожала на 13%, по сравнению с маем. Похоже, цены устанавливаются на уровне прошлого года. Чего доброго, статистика покажет дефляцию или снижение цен", – сказал специалист.
Но, по его словам, жителям легче не станет.
"В августе цены были на 30% выше, чем в 2021 году, грядет отопительный сезон, но в этом году цены на отопление должны быть ниже, а цены на продукты - такими же, как в прошлом году. Они будут высокими, но расти не будут", – сказал Чепкаускас.
Он заметил, что некоторые продукты еще будут дорожать.
"Мясо и изделия из него, колбаса подорожали на 43%. Хлебобулочные изделия подорожали на 40%, но самая большая загадка для меня - электричество подешевело, зерно подешевело, но все пытаются удержать высокие цены. На 30% подорожали яйца", – рассказал Чепкаускас.
По его словам, снижение цен на сырье на ценах в магазинах отражается позже.
"Месяц, полтора. Это не снижает общий уровень цен, но помогает провести больше акций в выходные дни. Это бочок, окорок, на что делают скидку в 30%. Это особенность нашего рынка", – сказал он.
Собеседник назвал товары, которые подешевели - подсолнечное масло почти на 40%, бананы подешевели на 30%, йогурты - на 20%, немного подешевела рыба, например, хек - на 15% и селедка на 15%.
По словам Чепкаускаса, пока еще не все хорошо, но становится спокойнее, цены стабилизируются.
В последнее время эксперты наблюдают снижение потребления.
Журналисты LNK интересовались, как обстоят дела сейчас.
"В июле потребление снизилось на 5%, по сравнению с прошлым годом. Если два года сокращаются продажи, то с прошлого года потребление снизилось на 10%. Жители в месяц три дня не едят, скажем так", – сказал Чепкаускас.
Но, по его словам, бизнес все еще наблюдает рост, поскольку жители тратят больше денег из-за более высоких цен.
Он заметил, что если не будет новых перипетий, связанных с войной, то можно надеяться на стабилизацию цен на продукты.