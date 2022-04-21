"Обращение мы сейчас готовим. (...) Будет отдельное обращение духовенства и национальных общин, и обращение властей в поддержку нас", - сказал после встречи с мэром Вильнюса один из отстраненных православных священников Гинтарас Сунгайла.

По его данным, такое обращение обязательно поддержат семь священников, но когда начнется процесс, их станет больше. Всего в Литве около 60 православных священников.

Непонятно, сколько времени может занять этот процесс, но считается, что благодаря поддержке общины верующих и властей просьба священников должна быть удовлетворена достаточно быстро.

Сунгайла выразил надежду, что Константинопольский патриарх, получив такое обращение, не замедлит принять решение о приеме литовского духовенства в этот патриархат. По его словам, при решении аналогичного вопроса с украинскими священниками Константинопольский патриарх убедился в недоброжелательстве Московского Патриархата.

На прошлой неделе глава православной епархии Литвы, митрополит Иннокентий освободил от занимаемой должности священника Виталиюса Моцкуса, а два других священнослужителя, Сунгайла и Виталис Даупарас, были не только уволены, но и отстранены от какого-либо активного служения в Церкви.

Священники сказали, что ушли с должностей, так как переживали конфликт совести, когда патриарх Русской Православной Церкви Кирилл поддерживает военное вторжение России в Украину, а противников Москвы в Украине называет "злыми силами", которые борются "с единством Руси".

По словам Даупараса, это отделение началось еще раньше и является "процессом совести".

Священник не скрывал, что, служа в православной церкви, много лет просто закрывал глаза на высказывания глав православной церкви, однако "когда началась такая страшная вещь, как война, где гибнут невинные люди, совесть не позволяет мириться и закрывать глаза".

По его словам, присоединение к другому епископу - это не раскол, а внутренний процесс, когда переход не планируется заранее, а "движется происходящим, движим, гоним той идеологией, которая, к сожалению, охватила Московский Патриархат".

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в среду после встречи все равно сказал, что видит это как церковный раскол.

"То, что происходит внутри церкви, расправа с частью священников, по моему личному мнению "раскол православной церкви", - сказал Шимашюс.

По его словам, такая ситуация, когда Православная церковь в Литве принадлежит к Московскому Патриархату, неестественна и неуместна. По словам мэра, она должна вернуться в подчинение Константинопольского патриархата"

"Я призываю отнестись к этим вещам серьезнее. Мне, как гражданину Литвы, неприятно, что церкви, напоминающие о временах Великого княжества Литовского, принадлежат незаконной организации, развязывающей войны и убийства мирных людей. Мое предложение - вернуться во времена до 1686 года, когда православные церкви перенял Московский Патриархат, все предпосылки имеются", - сказал городской голова.

Шимашюс утверждал, что обсудил с отстраненными священнослужителями, где могли бы праздновать Пасху те верующие, которые хотели бы отмежеваться от священников Московского Патриархата. По его словам, одним из таких мест могла бы стать церковь на территории ьывшей Лукишкской тюрьмы.

На этой неделе литовский митрополит Иннокентий обвинил священников в заговоре с целью "перехода в юрисдикцию Константинопольского Патриархата".

В октябре 2018 года Вселенский Патриарх Константинопольский объявил недействительным состоявшееся в 1686 году присоединение украинских православных к Московскому Патриархату и еще раз подтвердил, что как материнская церковь, Константинополь вправе и будет продолжать процедуры о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Православная церковь в Литве является одной из девяти традиционных религиозных общин в Литве. Она принадлежит к Московскому Патриархату. Во главе общины стоит митрополит Виленский и Литовский.