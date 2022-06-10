Часть потребителей не успеет выбрать поставщика электроэнергии и будет платить дороже

Поставщики уверяют, что цены зависят от ситуации на рынке, поэтому они не могьли сказать, как это обусловит конкуренцию в последнюю неделю. Представители независимых поставщиков не могли обещать, что на следующей неделе фиксированная стоимость 1 кВт/ч не станет больше 33 центов.

По утвержденному правительством порядку, жителям полгода будут компенсировать не больше 9 центов цены за электричество, плата за 1 кВт не может быть меньше 24 центов.

Поставщики электроэнергии отмечают, что введенный правительством минимум внес больше ясности в порядок компенсации для потребителей.

"На деле эти цифры должны были появиться больше месяца назад, чтобы жители могли знать общую картину и могли объективно оценить предложения независимых поставщиков, помощь государства", – сказал глава Enefit Витянис Коризна.

По словам представителя Ignitis Лауры Беганскене, объъявлянная ГСРЭ цена позволяет осознать, что электричество дорожает не из-за либерализации рынка, а из-за ситуации на рынке.

Глава Elektrum Lietuvа Мартинас Гига сказал, что сумма компенсации внесла больше ясности, но сомневался, что эту весть услышат все потребители.

"Некоторые потребители, кажется, до сих пор не понимают, что значит "остаться в Ignitis" и что такое "перейти в независимый Ignitis". Я не уверен в том, что все потребители поймут это, но введенная компенсация внесет ясность", – ссказал Гига.

По его мнению, утвержденный общественный тариф в размере 33 центов будет побуждением для клиентов третьего этапа – выбирать поставщика с наименьшей ценой, не дожидаясь конца года.

"Если останешься у общественного поставщика, будешь платить столько же, сколько у независимого – 24 цента после компенсации. Это говорит о том, что клиентам третьего этапа нечего ждать – надо выбирать поставщика сейчас, у общественного меньше цены не будет", – сказал глава Elektrum Lietuvа.

Независимого поставщика не выбрали еще 290 400 клиентов (39%). У них осталась неделя - до 18 июня. Если они опоздают, то потом договор будет действовать только с 1 августа.

Беганскене сказала, что в последнее время стало больше звонков в центр обслуживания клиентов Ignitis.

По словам главы Perlas energija Вилюса Юрайтиса, во вторник компания подписала 2500 договоров. Глава Enefit Коризна сказал, что их компания скачка числа обращающихся не фиксирует.

Глава Elektrum Lietuvа Гига считает, что клиенты медлят с выбором, потому что наступило лето и процесс затянулся из-за решения властей отсрочить выбор поставщика.

Прогнозируют рост числа клиентов на следующей неделе. Однако некоторые главы компаний предполагают, что не все успеют принять всех желающих до 18 июня. Это будет невозможно физически, подобный опыт был во время первого этапа либерализации.

Коризна прогнозирует, что в июле примерно треть клиентов второго этапа перейдет к гарантийному поставщику.

"В социальных сетях клиенты обсуждают вопрос, что такого плохого в гарантийных поставках, якобы в этом нет ничего плохого. Похоже из этих 390 000 около трети останется у гарантийного поставщика", – сказла он.

Потребителям, которые до 18 июня не выберут поставщика, 6 месяцев электричество будет поставлять ESO. Цена услуги будет на 25% выше средней цены на бирже за последний месяц, кроме того, надо дополнительно платить за пересылку электричества и другие связанные с этим услугами.

И эти клиенты будут получать компенсацию в размере 9 центов. Цены обусловлены рынком, поэтому есть вероятность, что они будут выше 33 центов.

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас считает, что из-за компенсации, установленной правительством, конкуренции среди независимых поставщиков в течение 6 месяцев не будет, ведь важно лишь, чтобы цена не была больше 33 центов. Он считает, что до 18 июня никто не будет предлагать цену выше 33 центов.

Однако участники рынка не могли утверждать, что так и будет, поскольку все обусловлено ситуацией на рынке.

Коризна не исключал, что к концу года электричество может стоить и 50 центов за кВт.

Литовское агентство энергетики в среду сообщало, что сейчас самое дорогое электричество предлагала компания Enefit, а самое дешевое – Elektrum Lietuva.