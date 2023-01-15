Часть потребителей электричества сталкивается со странными звонками: не попадитесь на удочку

"Да, я получаю электричество гарантийного поставщика. Мне не раз звонили разные поставщики, но удивил один звонок, меня спросили, пользуюсь ли я э-банкингом. Я тогда не поняла, зачем спросили, подумала, может, чтобы договор подписать, но поскольку мы такие вопросы решаем вместе с мужем, я сказала, что посоветуюсь с ним", – рассказала Delfi одна женщина.

Рима (настоящее имя редакции известно) назвала звонок "очень обманчивым".

"Говорит приятная женщина, на фоне слышны голоса других "операторов". Мы договорились, что она позвонит через неделю, когда мы определимся. Но договор мне прислать не могла, якобы это можно сделать только, если зарегистрироваться через банк. Потом сказала, что мы сможем в любой момент расторгнуть договор. Мы поговорили с мужем и подумали, а зачем э-банкинг? Муж проверил номер по интернету – оказывается с этого номера звонили людям мошенники", – рассказала Рима.

В интернете люди делятся информацией о таких звонках, некоторые звонящие представляются независимыми поставщиками, и говорят людям, что клиентов гарантийной поставки автоматически закрепят за независимыми поставщиками. Одна женщина сказала, что ей заявили, что отключат электричество.

Energijos skirstymo operatorius (ESO), отвечающий за гарантийные поставки, утверждает, что с такой целью клиентам не звонит.

"Мы этим не занимаемся, мы призываем людей быть бдительными. Должно быть сообщение, а не угрозы. (…) Мы постоянно говорим нашим клиентам о том, что услуга наша временная и стоит дороже. Аспект временности никуда не исчезает, как известно, у нас есть право на отключение электричества. Сейчас мы проводим опрос клиентов, его цель – выяснение причин, по которым они не выбирают постоянного поставщика, и чем им помочь, предоставить информацию", – сказал представитель ESO Паулюс Калмантас.

"Отключением не пугаем, но клиенты спрашивают, мы напоминаем о таком праве", – прибавил он. По словам Калмантаса, об отключении по телефону информировать не будут – клиентам будут высылать письма.

По закону, гарантийные поставки длятся 6 месяцев. Если в течение 6 месяцев потребитель не выберет поставщика, ESO получает право на отключение электричества. Об отключении ESO предупреждает не менее чем за 3 недели.

Такой закон, но на деле ситуация иная: либерализация рынка идет второй год, но пока никому электричество не отключали.

Как нет насильственных действий по избавлению от таких клиентов, так нет и действий, поощряющих клиентов оставаться на гарантийных поставках.