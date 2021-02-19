Часть педагогов привиты первой дозой, начинается прививка пожилых людей – вице-министр

"По существу, на этой неделе мы завершим с первой дозой вакцины для педагогов, и уже достаточно активно начинаем вакцинировать так называемую "группу 80+", пожилых людей. Вакцинация этих людей станет более активной на следующей неделе, и мы уже видим признаки того, что сможем перейти на людей старше 75-ти, на их вакцинацию", – заявила Живиле Симонайтите на пресс-конференции в пятницу.
По ее данным, из приблизительно 30 тыс. педагогов и работников учебных учреждений, которые должны быть привиты на этом этапе, привиты уже 28 тыс.
"Речь идет о педагогах дошкольного, начального и специального обучения, а также о педагогах и прочих людях, которые контактируют с детьми в процессе обучения, - уточнила Симонайтите. - По вчерашним данным, были привиты почти 28 тысяч педагогов этой группы. Это означает, что педагоги действительно соглашаются прививаться, видят в этом смысл, видят в этом пользу и понимают, что вакцина - это хорошо".
По данным Департамента статистки, первой дозой вакцины в данный момент в Литве привиты 113 тыс. 208 человек, двумя дозами – 63 тыс. 281.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мужчина, инвестировавший в солнечную энергетику, был разочарован: почти половину электроэнергии приходится отдавать (89)
Мужчина, инвестировавший в солнечную электростанцию 9000...
Уровень безработицы в Литве вызывает беспокойство: есть две уязвимые группы (8)
Советник президента Литвы что уровень безработицы в...
Исследование: сколько жителей Литвы намерены сделать прививки от коронавируса (20)
Зарегистрированной в Евросоюзе вакциной от COVID-19...
Коронавирус в Литве: 663 новых случая, 13 человек скончались (9)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 663 новых случая...
Решение принято: ярмарки Казюкаса в этом году не будет (35)
"С учетом ситуации с COVID-19 5-7 марта 2021 года ярмарка...