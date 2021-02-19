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Большинство педагогов, которых на этом этапе было предусмотрено привить от COVID-19, получили первую дозу вакцины/ Начинается вакцинация людей пожилого возраста, - сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.
Часть педагогов привиты первой дозой, начинается прививка пожилых людей – вице-министр
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"По существу, на этой неделе мы завершим с первой дозой вакцины для педагогов, и уже достаточно активно начинаем вакцинировать так называемую "группу 80+", пожилых людей. Вакцинация этих людей станет более активной на следующей неделе, и мы уже видим признаки того, что сможем перейти на людей старше 75-ти, на их вакцинацию", – заявила Живиле Симонайтите на пресс-конференции в пятницу.

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По ее данным, из приблизительно 30 тыс. педагогов и работников учебных учреждений, которые должны быть привиты на этом этапе, привиты уже 28 тыс.

"Речь идет о педагогах дошкольного, начального и специального обучения, а также о педагогах и прочих людях, которые контактируют с детьми в процессе обучения, - уточнила Симонайтите. - По вчерашним данным, были привиты почти 28 тысяч педагогов этой группы. Это означает, что педагоги действительно соглашаются прививаться, видят в этом смысл, видят в этом пользу и понимают, что вакцина - это хорошо".

По данным Департамента статистки, первой дозой вакцины в данный момент в Литве привиты 113 тыс. 208 человек, двумя дозами – 63 тыс. 281.

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