Часть накопленных на дисконтных картах денег в скором времени аннулируется: что важно знать

Представитель сети Maxima Индре Тракимайте–Шяшкувене сказала, что в их сети эти деньги аннулируются с февраля 2024 года.

"Накопленные в течение календарного года деньги можно использовать до последнего дня февраля следующего года", – сказала она.

"Если в установленный срок их не использовать, то эти средства аннулируются. Большая часть наших клиентов использует все деньги до последнего цента. О том, что деньги на дисконтной карте Maximа можно использовать до конца февраля, напоминают , эта информация есть на чеках и в приложении. После таких напоминаний, клиенты стараются истратить накопленные на карте деньги", – сказала она.

Похожий порядок действует и в сети Iki.

"Накопленные на дисконтной карте Iki средства действуют до последнего дня января следующего года. Например, накопления за 2023 год действуют до 31 декабря 2024 г. Если их не использовать до этого срока, они аннулируются", – передали информацию представители сети.