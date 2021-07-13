Часть Литвы накроют ливни, местами прогнозируют град

В группе "Погода и климат в Литве" на фейсбуке сообщается, что метеокарты в последнее время окрасились в красный цвет, одни показывают жару, а другие - высокую влажность.
Согласно картам eumetrain.org, в юго-восточной части Литвы установилась высокая влажность, и сегодня пройдут ливневые дожди с грозами.
"Может усилится ветер до 15-17, местами до 20 м/с. Кроме того, возможен град – похоже, сегодня он будет крупным. До выходных будет очень жарко", - сообщает прогноз.
Литовская гидрометеорологическая служба предупреждает, что эта неделя в Литве будет очень жаркой. Воздух прогреется до 34 градусов.
"Внимание! 12–15 июля будет очень жарко, днем местами будет до 30–34 градусов. Кроме того, надо избегать солнца. УФ-индекс очень высок - 6–7. На улице нужна защита: легкий светлый головной убор, очки от солнца светлая и легкая одежда. С 11 до 16 ч. лучше оставаться в тени. Берегите себя и не перегревайтесь на солнца", – сказано на странице meteo.lt в фейсбуке.
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